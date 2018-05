Las deformaciones del puente Giménez Abad preocupan a los vecinos

En la actualidad las deformaciones alcanzan 26 centímetros de curvatura. Los vecinos solicitaron datos sobre la situación del puente y la posible evolución de las deformaciones, y el área de Urbanismo y Sostenibilidad del Servicio de Conservación de Infraestructuras ha expedido recientemente un informe al respecto. En él se indica que los vanos 2 y 4 presentan “deformaciones importantes” y se señala que se detectaron durante la construcción del puente.

Polo cuenta que tres años después de que se levantara la infraestructura denunció la situación a Ricardo Berdié, entonces concejal del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza. “Apreció que era verdad y llamó a Manterola para reunirnos con él”, recuerda el portavoz vecinal de Vadorrey. Cuando se produjo el encuentro la deformación apenas alcanzaba los cinco centímetros “y se nos dijo que iba a parar ahí, pero lo grave es que esto continúa y ya hemos llegado a 26”, lamenta Polo.

El reciente informe también esgrime que la obra del Giménez Abad no fue gestionada por el Ayuntamiento de Zaragoza y que “no se dispone de ningún documento emitido durante la fase de construcción que explique las causas de dichas deformaciones”, pero para la AVV Vadorrey “no es de recibo que nos digan que la situación de una de las infraestructuras más importantes de la ciudad no tiene explicación”.

El Servicio de Conservación de Infraestructuras encargó en septiembre de 2017 un estudio de las deformaciones del puente, y las conclusiones son que “las deformaciones excesivas se produjeron en obra” y que “no se esperan deformaciones adicionales”. Polo demuestra en imágenes que “de 2017 a 2018 las barandillas se han deformado”, y aunque en estos momentos la valoración técnica determina que no existen razones que permitan describir el estado del puente como “de gravedad”, los vecinos de la zona indican que “que no se produzca un colapso inmediato no significa que la situación no sea grave”.

El colectivo vecinal dice llevar “años” denunciando la situación del puente y lamenta que “los avisos siempre han sido desatendidos y no hemos tenido explicación de los movimientos anómalos”. Solo tras haberlo denunciado una vez en los medios de comunicación, Polo recuerda que “unos operarios procedieron a la reparación de la cimbra como evidencia de que sufrió alteraciones graves en su estructura, algo que confirmó que nuestra preocupación estaba justificada”.

Sonsoles Pemán pasa a diario por el puente y dice que “me alarma que los tableros continúan deformándose”. Las juntas de dilatación denuncian los movimientos de las masas del puente, y tal y como afirma Pemán “periódicamente son sustituidas para aumentar su tamaño debido a la mayor separación de esas masas estructurales”. La barandilla también refleja los movimientos. “Se supone que están diseñadas para absorber el movimiento de las masas, pero los cálculos no fueron realizados adecuadamente porque se han deformado”, explica Polo, quien solo espera “no tener que lamentar algún día daños personales”.

Por su parte, el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la demarcación de Aragón, tras visionar las imágenes del puente Giménez Abad facilitadas por los vecinos de Vadorrey, indica que "no parece que lo que se refleja en las fotografías sean daños estructurales. Es decir, el puente es seguro". Los colegiados apuntan que lo que se observa son "defectos constructivos poco importantes correspondientes a las juntas de dilatación", y que dichos defectos pueden ser corregidos o resueltos "mediante trabajos ordinarios de mantenimiento".

Pero esta no es la única protesta de la asociación vecinal de Vadorrey, ya que una vez más ha salido a reivindicar la mejora del estado de su puerto. “El día 1 de mayo trasladamos la falúa ‘Zaragoza’ a la represa y estuvo apoyada sobre dos metros de barro”, indica el portavoz. La riada ocasionó que el entorno “se llenara de lodo y árboles muertos”, cuentan los vecinos, y añaden que “ha sido lamentable que semanas después de la riada no pasara ni una barredora para limpiar en las calles adyacentes al puerto”.

Al vecindario también le preocupa no poder hacer uso del azud, una situación que ya se vivió el año pasado. “Nos quedamos sin el triatlón, no se pudieron celebrar los campeonatos de regatas… Absolutamente nada, ni la práctica de deportes, por esa obsesión del Ayuntamiento de dejar abatidas las compuertas”, apunta Polo. En el debate sobre la presa no hay término medio. Los clubes de deportes acuáticos y los vecinos aplaudieron la obra, pero expertos y ecologistas firmaron manifiestos en contra antes de su construcción por las consecuencias que tiene sobre el río.