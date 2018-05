La fiscal pide ahora 10 años de cárcel para el acusado de tirar a su pareja por la ventana

Sergio Ángel P. G., de 46 años, fue juzgado ayer en la Audiencia Provincial de Zaragoza como presunto autor de la tentativa de homicidio de su ahora expareja, una mujer de 32 años con la que convivía en La Almozara.

La vista se celebró a puerta cerrada para preservar la identidad de la víctima, que declaró tras un biombo para no tener que ver a su agresor. No obstante, según pudo saber este periódico, el acusado negó los hechos y dijo que no era cierto que la hubiera tirado por la ventana. Sobre las lesiones que presentaba la víctima producto de los puñetazos y patadas que presuntamente le pegó previamente a la caída desde un dúplex a un tejado inferior, manifestó que solo recordaba que aquella noche hubo mucho follón en su casa.

La agresión se produjo en la madrugada del 20 de abril de 2015. Sergio Ángel P. G. estuvo horas antes tomando copas con un amigo en distintos bares y luego se les unió su pareja. Él se retiró sobre las doce de la noche, pero ella se quedó hasta las dos. Cuando volvió a casa le pidió al amigo que la acompañara porque tenía miedo de que el acusado se enfadara. Según la Fiscalía, nada más entrar por la puerta comenzó a pegarle en la cara y en la cabeza. La agresión siguió hasta la terraza de la casa, desde la que la mujer cayó al vacío y sufrió múltiples lesiones cervicales y pulmonares.