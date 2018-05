Juzgan a un acusado de dar una paliza a su pareja y tirarla por la ventana en La Almozara

Según el escrito provisional de la Fiscalía, el acusado –que está en libertad desde julio de 2016 controlado por una pulsera telemática y con la prohibición de acercarse a la víctima– es autor de un delito de tentativa de homicidio y solicita para él una condena de nueve años de prisión.

La agresión se produjo en la madrugada del 20 de abril. Sergio Ángel P. C. había estado durante la tarde del día 19 tomando copas en varios bares con un amigo hasta que sobre las 21.30 se les unió su pareja, una mujer con la que convivía desde hacía cinco meses. Los tres permanecieron juntos hasta la medianoche, cuando el acusado decidió marcharse a casa y dejó a su amigo y a su compañera jugando al billar en un bar situado frente a su domicilio.

Aproximadamente a las 2.00, la mujer le pidió al amigo que la acompañara a casa, ante el temor que tenía de que Sergio Ángel P. G. se enfadara por llegar tarde y le hiciera algo. Según el fiscal, tan pronto entraron por la puerta, el acusado comenzó a recriminar su tardanza a su compañera sentimental y a lanzarle insultos del tipo «hija de puta de donde vienes», al tiempo que empezó a propinarle puñetazos hasta que la tiró al suelo, donde le siguió dando patadas en la cabeza.

En ese momento el amigo intentó mediar y apaciguar al agresor y ella aprovechó para intentar huir subiendo las escaleras del dúplex en el que vivían. Sin embargo, él no se lo permitió y continuó empujándola. La agresión siguió en la planta de arriba y el amigo y los vecinos pudieron oír cómo pedía socorro y le decía que dejara de pegarle. El fiscal mantiene que cuando llegaron a la terraza, Sergio Ángel P. G. «decidido a acabar con la vida de su pareja» la agarró de la cintura y la arrojó al vacío, mientras ella gritaba «no, no, no, por favor». Seguidamente, el procesado le dijo a su amigo, que seguía en el piso: «A esa hija de puta ya la he tirado».

Los gritos fueron oídos por vecinos de la finca, que alertaron a la Policía al ver el cuerpo de la mujer en un tejadillo, de donde fue rescatada por los bomberos. La víctima sufrió una fractura cervical, traumatismo craneoencefálico, neumotórax y contusión pulmonar, entre otras lesiones, de las que tardó en curar 376 días.

La Fiscalía solicita una indemnización de 19.570 euros por las lesiones, 10.000 por las secuelas y 5.000 por los daños morales. Reclama también que se le prohíba acercarse a la víctima a menos de 500 metros durante diez años y que abone a la comunidad de propietarios de la finca 394,50 euros por los daños causados en el tejado. El juicio se celebrará a puerta cerrada para preservar la identidad de la víctima, quien declarará protegida por un biombo ante el temor que tiene al agresor y para no confrontarse visualmente con él.