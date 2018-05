El 54% de los locales vacíos de Zaragoza no cuelgan el cartel de 'se alquila'

Más de la mitad los locales vacíos de Zaragoza no están visiblemente comercializados. Es decir, no están puestos a la venta o en alquiler, y de ser así, no cuentan con un cartel que lo anuncie en su fachada. Este es uno de los problemas que el Ayuntamiento y la Federación de Comercio (ECOS) han encontrado en su último estudio sobre establecimientos sin actividad en la ciudad.