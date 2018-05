El cine ambulante a pedales llega a Zaragoza

"Tenemos un pequeño cine portátil. Es un cine que funciona a pedales. La energía viene de la fuerza humana. Los jóvenes van a pedalear para obtener la electricidad y poder ver la película", les cuenta Carmelo López a un grupo de mayores (los jefes) que escuchan atentos en una aldea del sur de Mali. Se hace de noche, los chavales del pueblo pedalean a turnos y la magia se hace realidad sobre una pantalla. Es el proyecto Cinecicleta, que este martes se presenta en Zaragoza en el Festival de culturas ciclistas Zaragoza is Bike (en la Ciclería, calle Palafox, 19.30).

Carmelo (profesor de natación, madrileño de 48 años) e Isabel Segura (ingeniera de montes, castellonense de 34 años) son el alma de Cinecicleta. Se trata de un proyecto muy especial: un cine ambulante que ha recorrido África durante dos años. Han recorrido 18.000 kilómetros en bici y han realizado 217 proyecciones en 14 países. Muchos niños y mayores han visto por primera vez el cine gracias a ellos.

El proyecto comenzó a gestarse hace años. "Soy un apasionado de la bici y de los viajes. La bicicleta es la mejor manera de viajar. Es barata, no contamina, te da libertad para programar tu ruta. Disfrutas del paisaje y conoces a gente por el camino. Montar en bici da una sensación de felicidad enorme que te lleva a la infancia, a las cosas sencillas e importantes de la vida", subraya Carmelo. Él tenía un trabajo que le permitía hacer un viaje largo de tres o cuatro meses cada año. "Volvía emocionado por la hospitalidad de la gente, pero me quedaba una sensación extraña porque yo no les aportaba nada", apunta.