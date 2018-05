Dos días y medio sin agua y llenando cubos en una pequeña fuente

La avería se produjo el domingo por la mañana en la avenida San Juan de la Peña, a la altura del número 181, y ha afectado a los vecinos de una decena de portales, que han recuperado el suministro este martes por la tarde.

Al parecer, la reparación de la avería es responsabilidad de los administradores de la finca, al haberse producido en una comunidad privada. "Hoy han trabajado desde primera hora de la mañana para tratar de arreglarla", comenta Cynthia Gómez, una de los muchos vecinos afectados. "Sin embargo, cuando han vuelto a dar el paso del agua, se ha vuelto a producir otro reventón", explica.

Fuente que utilizan los vecinos para abastecerse. HA

Gómez cuenta que, durante estos días, los vecinos han tenido que bajar a buscar agua a una pequeña fuente de la zona para poder realizar las tareas del día a día.

"El lunes se me partió el alma cuando vi a una señora bajar con su andador y un cubo de la fregona a por agua", reconoce la vecina. "Me indigno pero no es por mí, sino porque esto afecta también a mayores y niños pequeños", concluye Gómez.