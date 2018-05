Queda inaugurado un contenedor

El alcalde Santisteve presentó el jueves en sociedad el nuevo contenedor de basura orgánica que en pocas semanas se podrá ver por las calles del Actur. Lo hizo con puesta en escena, en la trasera de la Lonja, con micrófono y megafonía, y acompañado no solo por el concejal Cubero sino también por cinco personas –cinco– de prensa de su gabinete. Si ZEC presenta así un contenedor, ¿qué no hará en la carrera preelectoral con obras de más enjundia? Ay, que la reforma del Mercado Central les va a llegar justita... Ay, que igual aparece el alcalde casualmente comprando chirimoyas entre el gentío... También tuvo lo suyo ver al concejal Cubero llegar al punto de encuentro y ni siquiera hacer ademán de saludar a los responsables de FCC. Ya saben, él es el azote de las contratas. Tuvieron que ser representantes de la empresa los que, tras unos minutos de tensión, le tendieran la mano.El alcalde Santisteve presentó el jueves en sociedad el nuevo contenedor de basura orgánica que en pocas semanas se podrá ver por las calles del Actur. Lo hizo con puesta en escena, en la trasera de la Lonja, con micrófono y megafonía, y acompañado no solo por el concejal Cubero sino también por cinco personas –cinco– de prensa de su gabinete. Si ZEC presenta así un contenedor, ¿qué no hará en la carrera preelectoral con obras de más enjundia? Ay, que la reforma del Mercado Central les va a llegar justita... Ay, que igual aparece el alcalde casualmente comprando chirimoyas entre el gentío... También tuvo lo suyo ver al concejal Cubero llegar al punto de encuentro y ni siquiera hacer ademán de saludar a los responsables de FCC. Ya saben, él es el azote de las contratas. Tuvieron que ser representantes de la empresa los que, tras unos minutos de tensión, le tendieran la mano.