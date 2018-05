Mayte Pérez, en plan jotera

El PP criticó el viernes en el pleno de las Cortes que la (supuesta) puesta en marcha en marzo de la ‘Fonoteca de la Jota’, ubicada en la segunda planta de la Biblioteca de Aragón de Zaragoza, fuera una "inauguración fantasma". El diputado del PP Fernando Jesús Galve aseguró que la mayoría libros y grabaciones todavía no han sido digitalizados y lamentó la falta de avances en la fonoteca. La consejera de Cultura, Mayte Pérez, contestó con rasmia, echando mano de la cultura popular y pronunció –pero no se atrevió a cantar, lástima– algunas coplillas del folclore aragonés: "Con el trabajo del otro/qué fácil es progresar/con el trabajo del otro/que apechuguen los demás", replicó la consejera, vocalizando pero sin llegar a entonar la jota. No contenta con eso, buscó entre los papeles una segunda letra: "De los que dicen y no hacen/no me fío de ninguno/qué fácil es no sembrar/y solo recoger frutos".