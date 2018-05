Dos últimos días de paros parciales en el bus urbano

Los paros parciales del autobús urbano afrontan hoy y mañana sus últimas jornadas -al menos- de las convocadas hasta la fecha. Se trata de una movilización que está causando unas afecciones mucho más limitadas que en anteriores ocasiones y hoy, entre las 13.00 y las 16.00, se han vuelto a ver algunas filas en las paradas y se han llegado a registrar esperas de media hora. Sí afecta más la huelga a los servicios a los barrios rurales y, sobre todo, supone un fastidio para los usuarios que ven cómo una línea de bus pasa por sus paradas pero sin abrir las puertas (práctica que, se supone, no deberían hacer pues están obligados a acabar el recorrido antes de irse a cocheras).

Este domingo volverán los paros parciales, pero el hecho de que sea en fin de semana y en horario de mediodía hace que las molestias se minimicen. El sindicato Colectivo Unitario de Trabajadores (CUT), no obstante, no renuncia a nuevas movilizaciones, que tendrían que volver a aprobarse en referéndum entre la plantilla de conductores y de los talleres. El colectivo afirma que los paros se deben a que "la falta de voluntad negociadora de la concesionaria". "Desde el CUT hacemos responsable a la empresa Avanza Zaragoza, y al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de la ciudad, por su pasividad, del estado de conflictividad que se esta viviendo tanto en autobuses urbanos, como en el tranvía", esgrimen. Consideran que si la administración "no ata en corto a este empresa, es difícil que haya paz social", y como ejemplo, citan los conflictos de Avanza en Getafe, o el convenio provincial del transporte en la comunidad de Madrid.

El seguimiento de los paros parciales en los dos últimos fines de semana ha sido muy elevado. Según los datos de Avanza Zaragoza, secundaron la movilización el 91% de los conductores que estaban llamados a hacer huelga, así como el 80% de los empleados de los talleres. Resultan porcentajes llamativos, teniendo en cuenta que en el referéndum que se hizo entre la plantilla se pronunció a favor de los paros el 29% del censo (aunque supusieron el 52% de los que acudieron a votar).