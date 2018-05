Un vallado especial para los gatos del parque Pignatelli

Los trabajos se centrarán en la climatización del espacio, lo que requiere hacer innumerables túneles y agujeros en la tierra para solaz de los no pocos gatos que habitan el entorno. De hecho, junto a los antiguos depósitos construido por Ricardo Magdalena se encuentra la mayor colonia felina de Zaragoza (calculan que hay cerca de un centenar de gatos) y el Ayuntamiento es consciente de que debe asegurar que la obra se pueda llevar a cabo y, a la vez, garantizar el buen cuidado de los gatos dentro de su programa CES (acrónimo de captura, esterilización y suelta).

El asunto se debatió en la pasada comisión de Servicios Públicos, en la que la concejal socialista Marta Aparicio puso en duda que se estén tomando medidas para evitar que algunos gatos puedan quedar atrapados en los tubos que se utilizarán durante las obras. El responsable del área, el concejal Alberto Cubero, aseguró que el gobierno municipal está en contacto con los voluntarios que cuidan de los gatos para buscar una solución, que podría pasar por la compra de unas vallas especiales que protejan a los animales pero, a su vez, permitan el paso peatonal de quienes se acercan a alimentarlos.

No ofreció más detalles Cubero, alegando que del tema se encargan en Urbanismo, pero aseguró que no será necesario trasladar la colonia y afirmó que la obra tampoco se vería afectada en sus plazos. "Se van a tomar las medidas necesarias para simultanear el cuidado de los gatos por parte de los voluntarios y ejecutar la obra según lo previsto. No hace falta sacarlos ni llevarlos a ningún otro lado es lo que me dicen desde Urbanismo", dijo Cubero, antes de añadir que "el coordinador de seguridad y salud tomará las medidas precisas para que funcione un vallado que delimita la obra y permita el paso de los voluntarios". Aparicio instó a que se volvieran a vallas las zonas que llevan meses destrozadas por un problema de vandalismo y preguntó si el gobierno municipal tiene en cuenta los protocolos de bienestar animal.

En Zaragoza hay unas 90 colonias controladas de gatos con cerca de 2.000 animales, coordinadas por el Ayuntamiento con el programa CES y cuidadas a diario por unos 200 voluntarios. La colonia de los depósitos de Pignatelli, junto al parque, es la primera que se creó y la más grande de la ciudad. En ella viven cerca de cien gatos esterilizados, desparasitados, alimentados y cuidados a diario por voluntarios. Además, otros gatos callejeros del entorno acuden a comer o dormir a este terreno.

El arreglo de los depósitos -con catalogación por su interés monumental y que llevan cerrados desde los años ochenta- es solo el primer paso porque el Ayuntamiento aprobó hace meses un ambicioso plan urbanístico para esta zona, que incluye 107 viviendas, la ampliación del parque Pignatelli y áreas ajardinadas. Los voluntarios se muestran preocupados por el futuro de los gatos porque, en caso de traslado, los gatos son muy territoriales y pueden escaparse y volver a su asentamiento original. Además, dudan de un vallado perimetral que pueda evitar el libre movimiento de los animales. Quienes se ocupan del cuidado de los mininos llegaron a presentar al Ayuntamiento un proyecto para crear una "gatoteca" en una pequeña parte de todo el terreno que va a ser urbanizado.