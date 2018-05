Siete ingenieros de Caminos optaron por el contrato menor que logró un miembro de ZEC

Tras denunciar el lunes estas dos adjudicaciones, el edil popular explicó que su grupo presenta la iniciativa en el pleno por la "tibia" respuesta del concejal de Urbanismo, Pablo Muñoz, que se ha comprometido a "revisar" estos dos expedientes, vinculados a la redacción de los proyectos de la segunda fase del cubrimiento de la acequia de Juslibol.

De la Rosa, que es compañero sentimental de la presidenta de las Cortes y dirigente de Podemos, Violeta Barba, es miembro de la coordinadora de ZEC. Fue uno de los promotores de Ahora en Común y uno de los portavoces de Pedalea, un colectivo que defiende el uso de la bicicleta y que Navarro considera "afín" a Muñoz. La segunda adjudicataria, Alicia Peralta, no tiene vínculos con ZEC o Podemos, pero sí comparte despacho con De la Rosa, aunque este aclaró el lunes que cada uno trabaja por su cuenta.

Nueve ofertas

Se presentaron 9 ofertas a cada uno de los dos contratos, entre las que figuraban las de las dos personas escogidas. Siete de ellas eran de ingenieros de Caminos o de consultoras que contaban con técnicos con esta titulación, como exigían los pliegos. Pero ganaron De la Rosa, que es ingeniero Civil, y Alicia Peralta, que es arquitecta. El primer contrato se adjudicó por 5.816 euros, mientras que el segundo costará 4.835. Según fuentes consultadas, eran las ofertas más baratas.

"Todos se presentaron con la titulación exigida, pero el señor Muñoz adjudica a los únicos que no la tienen. Se concede a dedo un contrato a un amigo suyo que no cumple los requisitos", dijo Navarro. Además, no solo hizo referencia a la "irregularidad" de la adjudicación. También exigió la paralización para "garantizar la seguridad de la obra, además de las cuestiones éticas". "Una persona no capacitada no debería ejecutar ese proyecto", insistió.

A la espera del pleno de hoy, Enrique de la Rosa facilitó ayer un informe de la Asesoría Jurídica del Colegio de Ingenieros Técnicos en Obras Públicas, al que pertenece, en la que se concluye que los graduados en ingeniería civil "tienen conocimientos más que sobrados" para hacer el trabajo. El órgano colegial recuerda que De la Rosa tiene un máster en Ingeniería Industrial y de la Construcción.

El informe sostiene que no permitir la participación de De la Rosa en un proceso de contratación como el de la acequia de Juslibol sería un supuesto de "arbitrariedad" y "discriminación". El documento explicita que "no cabe duda de la amplitud de conocimientos de un egresado" con la titulación de Ingeniería Civil.

También informa el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de que los conocimientos que se requieren para un trabajo como el de la acequia de Juslibol "estarían cubiertos con cualquier estudio en el ámbito de las obras civiles, por ser de naturaleza especialmente sencilla".