Expertos del marketing se dan cita en Zaragoza

Bajo el lema 'Rethinking Management. New Economy, New Market, New Business & New Social Models', ESIC ha organizado en Zaragoza un encuentro para profesionales y directivos del ámbito de la empresa, el marketing, la comunicación y la economía digital en España. En su discurso de apertura, Antonio Sangó , director de ESIC Business & Marketing School en Aragón, ha invitado a los asistentes a repensar la empresa, el marketing y la economía digital y encontrar algunas respuestas pero también a plantearse muchas preguntas.