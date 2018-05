Etopia presenta 'La Máquina de Ser Otro', una experiencia que permite a los usuarios "intercambiar" su cuerpo

La galardonada instalación 'The Machine To Be Another' ha llegado a Etopia, en una intervención que tiene lugar gracias a la colaboración de la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento con el colectivo BeAnotherLab, así como al apoyo de ISAAC Lab, BIFI y Ayuntamiento de Zaragoza.

'The Machine To Be Another', o bien 'La Máquina de Ser Otro', es un sistema de realidad virtual corporeizada que permite a las personas experimentar el mundo a través de los ojos y el cuerpo de otro.

Durante la charla inaugural, que ha tenido lugar este jueves en el auditorio de Etopia, los miembros del 'BeAnotherLab' han explicado a la audiencia el funcionamiento de este dispositivo, que combina la realidad virtual, las ciencias cognitivas y la performance, permitiendo a los usuarios la posibilidad de verse a sí mismos en un cuerpo diferente mientras se mueven e interactúan con el espacio gracias a la ayuda de personal formado para llevar a cabo estas experiencias.

Luchar contra la islamofobia o resolver conflictos de género