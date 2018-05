El CUT propone denunciar por "abusivo" el decreto del Ayuntamiento sobre servicios mínimos en los autobuses

La CUT también denuncia "la actitud de confrontación de la empresa Avanza Zaragoza contra la plantilla de conductores, que están secundando los paros, que ella misma ha provocado ante los incumplimientos del convenio, acuerdos del SAMA y de los pliegos de condiciones de la contrata del autobús".

En el texto, indican que "recientemente ha despedido a un trabajador, por el único motivo de estar en situación de larga baja laboral y debido a un problema de competencias entre el Salud y el INSS. La empresa lo ha aprovechado para despedir a este conductor, que en su día también fue despedido en el ERE del año 2013".

"También la empresa ha roto las relaciones con la representación sindical ya que el miércoles 2 de mayo, a la representación sindical, la Dirección de Avanza Zaragoza, expresa su cabreo con la lucha que se esta produciendo, por la plantilla de conductores y trabajadores del taller, contra los incumplimientos de convenio de la empresa y, unilateralmente, ha decidido romper el consenso en la Comisión Paritaria del convenio y anula la reunión que se tenía que haber celebrado este jueves, consensuada por ambas partes, para alcanzar un acuerdo sobre la aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el inicio de los permisos retribuidos en el caso de que coincida con día de descanso".

"Desde la CUT denunciamos esta decisión que desenmascara a una empresa con nula voluntad negociadora, sobre cualquier asunto que se le plantee desde la representación sindical", critican.

"Además de ello, la empresa Avanza, lejos de reflexionar sobre el conflicto que se está viviendo con la plantilla, continua con su particular cruzada de imponer nuevas obligaciones, no recogidas en convenio, a los conductores y conductoras de la empresa, como es la de desenchufar los autobuses híbridos, que la realizan trabajadores formados del taller. La empresa quiere reducir la plantilla del taller y para ello no duda en imponer tareas a los conductores, que venían haciendo los trabajadores de mantenimiento", aseguran.

"La acción de enchufar y desenchufar se inicia abriendo el portón del autobús como recoger un cable que está por el suelo y enchufarlo a un enchufe de alta tensión y al autobús. Todo esto, el conductor que "voluntariamente" accede, lo realiza sin ropa, guantes, ni calzado adecuado, con el consiguiente riesgo de accidente por electrificación", denuncian.

Desde el sindicato se afirma que "para quienes se niegan a realizar esta tarea, que no es obligatoria, la empresa no duda en chantajearles cambiándoles a otro modelo de autobús en vez del híbrido que debería llevar asignado en esa línea. Las repercusiones que está teniendo esta decisión entre los conductores y en el servicio que se está prestando al ciudadano son muy negativas, ya que impide garantizar las frecuencias establecidas, perjudicando el servicio al ciudadano, al no estar unificados los modelos de autobuses híbridos en las líneas ordenadas y aprobadas por los técnicos de Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza".

"Por ello, es el Ayuntamiento quién debe de tomar cartas en el asunto, para evitar que se tomen estas represalias contra los conductores y conductoras que perjudican seriamente la calidad del servicio que se presta al ciudadano, además de obligarle a que cumpla lo firmado tanto con el propio Consistorio, como con los trabajadores y en caso contrario, intervenir la empresa o municipalizarla", añaden.

"Cada vez tienen más consistencia los motivos que han originado estos paros, por decisiones empresariales impositoras e incumplidoras de los acuerdos existentes. Desgraciadamente, ante esta falta de voluntad negociadora de la empresa, nos vemos abocados a continuar con las movilizaciones y el fin de semana del 5 y 6 de junio, a partir de las 13.00 y hasta las 16.00, volveremos a tener que realizar los paros aprobados por la plantilla de conductores y de Taller".

Desde el CUT hacen "responsable a la empresa Avanza Zaragoza y al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de la ciudad, por su pasividad, del estado de conflictividad que se está viviendo tanto en autobuses urbanos, como en el tranvía, y es que dónde esta empresa y la Administración no le ata en corto, es difícil que haya paz social, prueba de ello lo tenemos en el reciente conflicto en Avanza en Getafe, o en el convenio provincial del transporte en la comunidad de Madrid, en el que la voz de la patronal la lleva Avanza y en estos momentos también se encuentran en movilizaciones", concluyen.