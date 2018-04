La seguridad vial de Zaragoza peligra por baches, socavones y adoquines sueltos

Es estado del firme de Zaragoza preocupa cada día más a los ciudadanos. Baches, grietas, socavones y adoquines fuera de su sitio ponen en peligro la seguridad vial. “La rueda de mi moto se me ha quedado más de una vez incrustada en los agujeros que hay en la zona de valle de Broto y he perdido la dirección, pero por suerte no he tenido que lamentar de momento ningún accidente grave”, cuenta Marcos Borroy, vecino del Actur.