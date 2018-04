Cubero y sus maestros...

La concejal socialista Marta Aparicio reprochó en la última comisión de Servicios Públicos al ínclito Alberto Cubero, responsable del área, que cuando no le interesan demasiado los temas o quiere desentenderse de algún asunto siempre inicia sus respuestas con: "Según nos informan desde el servicio...". Aparicio pidió al concejal de ZEC que no se limitara a dar "datos del servicio" como si la cosa no fuera con él –que es el máximo responsable– y le pidió que se mojara con una valoración política. El caso es que Cubero dijo que tenía que hacer "una confesión" y explicó que la susodicha coletilla la aprendió de Jerónimo Blasco –¿recuerdan? el Messi de la política, decían...–, que en palabras de Cubero "hizo muchas cosas bien y no me duelen prendas en reconocerlo".