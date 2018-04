Capataz sin casco

Los días pasan, las hojas de los meses se arrancan y cada vez queda menos para cambiar de estación y que se celebren los eventos estivales. En el calendario está apuntado que en el verano de 2018 se inaugurará ‘Terminal Zero. Ministry of flight’, la atracción que se está construyendo en Intu Puerto Venecia. En octubre comenzaron las obras de este "túnel del viento" que llaman, un proyecto detrás del que están el polifacético Aldo Comas y su mujer, la actriz Macarena Gómez. Esta semana Comas subió una foto a Instagram en la que manifestaba que estaba "en Zaragoza controlando las obras". Tuvo un par de deslices sin importancia: no llevaba casco (como le apuntaron sus fans en los comentarios) y etiquetó al centro comercial con el nombre anterior, sin el ‘Intu’.