Torre Village fija la primavera de 2019 para su inauguración tras conseguir las licencias de obra

Los promotores no han confirmado cuándo comenzarán las obras, aunque fuentes consultadas indicaron que será "pronto", en las próximas semanas. No obstante, informaron de que en este momento se está replanteando el proceso de construcción, dado que hay un mayor margen en los plazos. Hay que tener en cuenta que en un principio Iberebro quería que la inauguración coincidiera con el Black Friday de noviembre de este año.

"Las obras van a empezar ya, pero sin el nivel de estrés de llegar a finales de 2018", informaron fuentes de la empresa. Añadieron que la ejecución de la urbanización irá en paralelo a la comercialización, por lo que la obra estará en función de dónde se ubique cada operador. De hecho, las cuatro licencias concedidas este miércoles están vinculadas a la construcciones de edificaciones sin uso.

En total, el proyecto supone una inversión de 60 millones de euros, de los que 10,5 se destinarán a la urbanización del sector. Está previsto que el centro comercial cuente con 90 operadores y que reserve 13.000 metros cuadrados a marcas con descuentos de entre el 30% y el 70%. La previsión de la empresa es que se creen un millar de empleos directos y 800 indirectos.

A la espera de que se concrete el inicio de las obras de urbanización y de edificación, el concejal de Urbanismo, Pablo Muñoz, indicó que el alcalde, Pedro_Santisteve, y los responsables de Iberebro ya han firmado el convenio de gestión. Este acuerdo establece que los promotores tendrán que abonar 2,7 millones de euros en concepto de cesión de aprovechamientos urbanísticos. Por su parte, el Ayuntamiento acelerará los trámites.

Urbanismo también dio cuenta este miércoles de la retirada del contencioso administrativo interpuesto por Iberebro contra la aprobación del plan especial. Los promotores rechazaron en un principio el pago de esos 2,7 millones, pero al final han llegado a un acuerdo que ha permitido desbloquear los permisos.

Muñoz recordó que las licencias otorgadas son de edificación, no de actividad. "El complejo no podrá abrir hasta que no estén los accesos", afirmó el concejal, en relación al proyecto de obras de los accesos desde la vía de servicio de la carretera de Logroño, que la empresa ya ha pactado con la Demarcación de Carreteras.

Expediente sancionador

El concejal de Urbanismo informó además de que se le ha abierto un expediente sancionador a Iberebro por haber iniciado obras de urbanización, al parecer de cimentación, antes de contar con las licencias. "La actuación se paralizó y tienen un expediente de sanción abierto. Hoy ya pueden iniciar las obras", declaró.

El concejal del PP Pedro Navarro cargó contra las paralizaciones que ha sufrido este y otros expedientes que tramita Urbanismo, a su juicio porque ZEC rechaza proyectos en función de quién sea su promotor. "Esto es propio de una república bananera", dijo.