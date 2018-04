Santisteve dice ahora que no se fue de vacaciones a Chile pese a viajar con su familia

"He llevado una agenda paralela al CIDEU y los dos días previos han estado muy bien aprovechados y he trabajado pensando en la ciudad", ha aseverado, en referencia a esta cita que se ha desarrollado del 16 al 19 de abril y en la que Zaragoza ha asumido la Vicepresidencia que supondrá ostentar la Presidencia entre 2020-21.

"Me he ido a trabajar con una agenda en paralelo", ha reiterado para comentar que el vuelo a Santiago de Chile lo tomó el jueves, 12 de abril, y durante dos días mantuvo las reuniones paralelas a la agenda oficial.

"Igual me tomé un respiro de 4 horas de vacaciones. No me he tomado días de descanso, he defendido a la ciudad y estoy muy satisfecho del trabajo realizado esos días", ha descrito para rebatir las críticas de la oposición. Además ha recordado que fueron invitados a participar los grupos municipales, pero declinaron la propuesta, si bien ha reconocido Santisteve que le hubiera encantado que hubieran ido para "ver el proceso de internacionalización de la ciudad".

En rueda de prensa, Pedro Santisteve ha indicado que cuando viaja al extranjero le gustaría que la oposición "pensara más en la ciudad y en los frutos que revierten y menos en la intoxicación de la ciudadanía".

Ha reconocido que ha viajado "muy bien acompañado" con su mujer y hija que "se han pagado el viaje y la manutención" para apostillar que "este Gobierno es austero".

Dado que su viaje a Santiago de Chile ha coincidido con la crecida extraordinaria del Ebro, ha explicado que sabía que "no tendría la potencia de la riada de 2015. "Sabíamos que la ciudad tenía un trabajo previo en protocolos de coordinación de protección civil, voluntarios y bomberos con los barrios rurales".

Al respecto, ha contado que estuvo en contacto "permanente" con los concejales responsables y que llamó personalmente a los alcaldes de los barrios rurales de Monzalbarba y Alfocea. Ambos le transmitieron que estaban "muy contentos" del dispositivo, que se había mejorado sobre la crecida del 2015.

"Cuando hay concejales competentes se pueden cubrir más frentes y el alcalde puede defender a su ciudad en estos proyectos mientras otros hacen frente a un situación de emergencia", ha zanjado.

Gastos

Además del alcalde a Santiago de Chile ha viajado el consejero municipal de Urbanismo, Pablo Muñoz; el coordinador de Ebrópolis, Michel Zarzuela; y un asesor de Alcaldía.

El gasto total ha sido de 5.944,68 euros, lo que representa un gasto por persona de 1.486,17 euros. Desglosado por partidas, los vuelos suponen 4.078,75 euros; los hoteles ha supuesto 1.485 euros; los desplazamientos ha tenido unos gastos de 219,95 euros; en la manutención se han desembolsado 159,82 euros y los gastos varios han sido de 1,16 euros.

Reuniones

Fruto de esa "agenda paralela", Pedro Santisteve ha contado que se ha reunido con el alcalde de Valparaíso (Chile). También se ha reunido con diputados del Frente Amplio de Revolución Democrática y se ha entrevistado con personas que llevan proyectos de vivienda social en Santiago de Chile para atender las necesidades de los allegados, el equivalente a una reagrupación familiar en España y que al vivir hacinados, desde las instituciones se intenta dar una respuesta para reubicarlos.

Otra reunión que ha surgido fuera del calendario oficial del CIDEU ha sido el encuentro con el alcalde de la ciudad argentina de Pilar, fundada por zaragozanos, y que tiene una población y características similar a la capital aragonesa.

"Se abre un espacio de encuentro muy interesante y el alcalde de Pilar, que está en la periferia de Buenos Aires y está desarrollada tecnológicamente, quiere establecer una relación a futuro", ha agregado.