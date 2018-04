El plan para reforestar la mitad del parquin sur de la Expo tendrá un presupuesto de 800.000 €

Antes de la Expo, era una zona de cultivo a orillas del Ebro. Dentro del proyecto para acoger la muestra internacional, se decidió que era un buen espacio para habilitar uno de los dos aparcamientos para los visitantes que quisieran acercarse al recinto de Ranillas. El parquin sur de la Expo actualmente es una enorme extensión de asfalto infrautilizada , donde en uno de sus extremos se instala el rastro dos días a la semana. Ahora, el Ayuntamiento quiere que, a corto plazo, vuelva a ser un espacio verde, aunque no como explotación agraria.

El plan consiste en reforestar –o renaturalizar– la parte de esta explanada de cemento que no ocupa el rastro. Se respetarán tanto el espacio de los puestos de venta como el de su aparcamiento. Así, como se puede apreciar en el gráfico, se levantarán las 13 hectáreas de asfalto que quedan más alejadas de La Almozara, las más cercanas al Parque Deportivo Ebro.

El Ayuntamiento sacó hace un mes un concurso para que una empresa redacte el proyecto definitivo. Este tiene que estar listo antes del 15 de junio, y debe contemplar una obra que no supere los 800.000 euros. Los planes del gobierno municipal es que se pueda ejecutar a lo largo del año que viene. «Estamos abiertos a soluciones innovadoras que nos ofrezcan las empresas», cuentan desde la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento.

En principio, la idea es sustituir el asfalto por un espacio verde con caminos hechos de pavimento natural. Se trata de un tipo de baldosa permeable que deja filtrar el agua, por lo que permite enriquecer el subsuelo. Se harán plantaciones propias del ecosistema de ribera, como chopos, álamos, fresnos, arbustos... Si el nivel freático está lo suficientemente alto, no necesitará riego; si las catas determinan que está a más de 5 metros, sí precisará una aportación extra de agua. La idea es crear un parque lo más natural posible, quizá al estilo de la zona de soto del parque del Agua. Eso no quiere decir que no tenga elementos como bancos en algunos puntos que favorezcan el disfrute ciudadano.

Los taludes junto a Etopia

Sin embargo, el proyecto abarca una extensión muy superior. En total, contempla actuaciones en 21 hectáreas. Además de en el parquin sur, el ámbito de actuación se despliega por los taludes que caen de la avenida Ciudad de Soria hacia La Almozara. Se trata de los descampados que quedan entre los edificios de Etopia, el CIEM, el centro de salud de La Almozara y el entorno de la Aljafería, y que actualmente presentan un estado lamentable de abandono.

La empresa adjudicataria del concurso que ha sacado el Ayuntamiento (por valor de 18.150 euros) deberá dar una solución para este espacio. De momento, el Ayuntamiento ha pensado que podría tener pavimentos naturales para conectar la avenida de Ciudad de Soria con La Almozara, y vegetación en varios ambientes. Podría incluir una zona de frutales, otra con tamarices, otra más húmeda... También se quiere contar con los inquilinos de Etopia para ver si hacen alguna sugerencia para el entorno de su edificio, y se incluirá un parque infantil para los vecinos de la zona. Para conectar ambas zonas –el parquin sur con los taludes de la avenida de Ciudad de Soria– hay un paso subterráneo que actualmente está en mal estado y que también se mejorará.

El Ayuntamiento es consciente de que parte de la superficie que abarca esta actuación se desarrolla sobre un suelo potencialmente contaminado, como ocurre con algunas zonas de La Almozara, por la industria química que se desarrolló hace décadas. Por eso, se están haciendo catas para comprobar si cuando se levante el asfalto hay que hacer algún tipo de actuación especial con esos suelos.