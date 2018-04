La Fiscalía lleva el caso de los afectados por iDental al Juzgado de Zaragoza

“Estas personas han pagado unos tratamientos que no se están terminados o lo hacen con deficiencias”, explica Lucía Germani, presidenta de la Asociación Actora Consumo Torrerramona Aragón, que se encarga de aunar los esfuerzos para que todos los afectados, la gran mayoría con pocos recursos económicos, puedan llevar a cabo sus reclamaciones.

“Queremos que se les atienda y que se les compense por los daños sufridos, porque están padeciendo secuelas físicas y psicológicas” añade la presidenta.

“Esta situación ha causado en algunos de ellos una depresión y otros han perdido su empleo. En este sentido, tenemos el caso de varios camareros, que fueron despedidos por el estado en el que les dejaron la boca tras el tratamientos” señala Germani.

Afectados despedidos de sus trabajos, con depresión y muchos dolores

Una de estas personas afectadas es Ángeles Ferrer. “Me han hecho una masacre porque me quitaron 12 dientes que llevaba sanos. Yo fui por solo por uno, que me tenían que extraer, y me engañaron para que me quitara 11 más” se lamenta Ferrer.

”Después tuve una infección que me duró cuatro meses y hasta que se me pasó tuve que llevar continuamente un gasa en la boca porque los hierros se me clavaban”, dice la afectada, y añade: “Estoy con depresión porque aún no me han solucionado el problema. Me salen llagas y me muerdo la lengua con los dientes que me han puesto”.

Un caso diferente es el de Conchi Martínez que acudió para hacerle un tratamiento de ortodoncia a su hijo de 12 años. “Los brackets que le pusieron se rompían todo el tiempo y me decían que se los cortara yo en casa con un cortauñas”, explica esta afectada.

Los afectados también han pedido ayuda a políticos y han llevado su problema tanto a las Cortes de Aragón como al Congreso de los Diputados. “Nos recibieron todos los grupos y, a través de la diputada del PSOE, Susana Sumelzo, que nos ha ayudado especialmente, pudimos trasladar unas preguntas que se expusieron en la Cámara”, señala Mery Alves, portavoz de los afectados por iDental en Aragón.

La respuesta de iDental

Ante esta situación, la empresa ha querido manifestar que “la compañía fue adquirida en octubre de 2017 por Weston Hill” y que “desde la entrada del grupo inversor se ha reforzado el equipo de atención al paciente con el fin de poder ofrecerles una solución”. Desde iDental afirman que “a día de hoy, se ha contactado con todos los pacientes afectados y se han resuelto la práctica totalidad de las reclamaciones”.