ZEC pide apoyo a la oposición para invertir 9 millones en parques, asfalto y otras obras

Tras una comparecencia del portavoz del PP, Jorge Azcón, en la que desveló las intenciones del gobierno, el concejal de Economía, Fernando Rivarés, confirmó que el Ayuntamiento dispone de 9 millones "para asfaltado, alumbrado, alcorques, parques y jardines, aceras, compra de vehículos y cosas similares". En concreto, ZEC quiere destinar 3 millones de euros para parques, otros 3 para obras menores (viarios, aceras...), un millón para operación asfalto, otro millón para vehículos para la Policía Local y uno mas para alumbrado público. Es una propuesta sin demasiada concreción, para facilitar que el resto de los partidos planteen cambios. El objetivo es acordar el destino del remanente en los próximos días, como muy tarde la primera semana de mayo, dado que el plazo de ejecución de las obras expira en mayo de 2019.

Según explicó Rivarés en unas declaraciones facilitadas por su departamento de comunicación, se opta por este tipo de proyectos por las limitaciones establecidas por el Gobierno central. "No se nos permite dedicarlo a otras inversiones o habría que elaborar un proyecto previo y la propia ley exige que esto se termine en un plazo concreto", dijo. En cualquier caso, insistió en la necesidad de que los grupos se avengan a negociar, dado que si no hay acuerdo "esos 9 millones de euros se perderían".

Las relaciones de gobierno y oposición pasan por su peor momento por la crisis abierta por Santisteve en el seno de las empresas municipales. El popular Jorge Azcón se mostró proclive al acuerdo, pero "siempre que se resuelva la situación de las sociedades". "Estamos dispuestos a negociar, pero cuando vuelva la democracia al Ayuntamiento". Si el gobierno no cede, el PP presentará sus enmiendas a la propuesta del gobierno y en función de las que se acepten decidirá su voto. Azcón recordó la apuesta de su grupo en materia de mejora del asfaltado.

El resto de los partidos fueron cautos respecto a la iniciativa de ZEC, pero admitieron el clima enrarecido que hay en el Ayuntamiento por el golpe de mano del alcalde en las sociedades. "En una situación normal no habría ningún problema, pero no estamos en las mejores circunstancias para negociar. Si dieran marcha atrás, se llegaría a un acuerdo en 24 horas", afirmó el socialista Javier Trívez. Pero no quiso desvelar sus cartas hasta que no reciban una propuesta formal.

Aunque asumió que "no es el mejor momento de relaciones con el gobierno", Sara Fernández, de C’s, fue la más favorable al acuerdo y la única que no quiso vincular la crisis de las sociedades con el remanente. "Siempre hemos puesto por delante el interés de la ciudad. No hay que mezclar churras con merinas", dijo Fernández, aunque afirmó que su posición dependerá de la propuesta de ZEC.

Carmelo Asensio, de CHA, dijo que no habrá negociación previa."ZEC rompió las reglas del juego", afirmó. No obstante, aseguró que aunque el gobierno "se haya comportado de forma no democrática, eso no significa que CHA vaya a cometer el mismo error". Pidió concreción a Rivarés y anunció que presentará enmiendas. "La situación es complicada, pero no vamos a bloquear por bloquear", aseguró.