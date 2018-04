El comité de empresa de FCC niega que los incrementos salariales sean decisión del Ayuntamiento

Por ello, desde el comité ha clasificado de "vergüenza" esta actitud y critican que "la empresa intente movilizar a los trabajadores contra el Ayuntamiento cuando los únicos culpables del conflicto son la dirección de FCC y su actitud antisocial con los trabajadores de esta ciudad. Según dice la nota, “la dirección de FCC en Zaragoza solo pretende crear conflicto para intentar que caiga el gobierno de ZEC y su alcalde Pedro Santisteve”.

En el comunicado de la directiva también informaban de la imposibilidad legal de negociar el convenio, pues según la empresa "el estado actual del servicio se encuentra en reconocimiento de obligaciones", hecho que la propia empresa dice haber sido reconocido por la asesoría jurídica del Ayuntamiento en la reunión mantenida este jueves. Afirmaciones que el comité han clasificado de “auténtica falacia” y desmiente abiertamente que estuviera en la reunión la asesoría jurídica del Consistorio. "Como mediadores solo estuvieron el consejero Alberto Cubero y su asesor y el director de servicios públicos del Ayuntamiento", remarcan en la nota.

La fase de licitación

Según los representantes sindicales, la empresa también hacía alusión en la misiva enviada a la plantilla a que "el contrato no está prorrogado, sino en fase de licitación". Algo que también han desmentido desde el comité: "Todo el mundo sabe que el TACPA ha anulado la licitación y el Ayuntamiento está rehaciendo unos nuevos pliegos de condiciones que todavía no han sido aprobados ni sacados a concurso público". Añaden que todo "son excusas por parte de la empresa, para no negociar un nuevo pacto y para seguir con su habitual actitud de recortar derechos a los trabajadores"

Además, el comité también ha negado que el pacto no esté vigente,como dice la empresa en su comunicado, ya que "hasta la firma de un nuevo pacto siguen vigentes todas las cláusulas normativas, y reflejo del mismo es que el pacto laboral se sigue aplicando en la actualidad".

El comité de empresa ha concluido calificando de "intolerables la injerencias que la dirección de FCC intentan realizar en la política municipal, intentando que los trabajadores se movilicen contra el gobierno actual".