Más de 2.500 científicos “orbitan” alrededor del centro de supercomputación ZCAM en Zaragoza

Más de 2.500 científicos de todo el mundo han participado en la formación de alto rendimiento que realiza el centro de supercomputación “ZCAM” (Zaragoza Scientific Center for Advanced Modeling), ubicado en la Universidad de Zaragoza. Este centro aragonés de alto rendimiento ha favorecido además el desarrollo de investigaciones avanzadas de carácter interdisciplinar para el estudio de materiales mediante modelos teóricos y simulaciones por ordenador.

Desde 2011 hasta 2017, el ZCAM ha organizado hasta 27 talleres científicos, 26 cursos y tutoriales, y 6 congresos, ofreciendo una formación de excelencia. Para este año, están previstos otros diez eventos: siete cursos tutoriales o escuelas, dos “workshops”, y una jornada orientada a investigadores locales en Aragón. De hecho, este calendario acaba de arrancar hace unos días con el curso “School on Kinetics and Dynamics of Chemical Reactions” y continúa esta semana con el curso “Computational Biochemistry”.

Único centro en España

El ZCAM es el único centro español de la red de nodos europeos integrados en una institución europea supranacional denominada CECAM (Centro Europeo de Cálculo Atómico y Molecular) y cuya sede central está en Lausanne (Suiza). El ZCAM es relativamente joven. Creado en 2010 mediante un acuerdo entre el Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO), la Diputación General de Aragón (DGA), y la Universidad de Zaragoza, se integra en el Instituto Universitario de Investigación en Biocomputación y Física de Sistemas Complejos (BIFI) de la Universidad de Zaragoza.