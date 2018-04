"Las protagonistas del nuevo libro recuperan el espíritu de la saga 'Valeria"

Buenos días a todos. Me gustaría dar mi enhorabuena a Elísabet. Consigue hacernos parte de cada una de sus historias, nos descubre nuestros propios miedos e inseguridades. Hace aflorar nuestro yo mas profundo con todo lo bueno y lo que no lo es tanto. Nos hace emocionarnos, reír, enamorarnos, odiar a rabiar y amar sin medida a cada uno de sus personajes. Macarena, Adriana y Jimena son únicas y con una personalidad arrolladora, ¿qué tiene cada una de las protagonistas de Elísabet? Tamara

Muchísimas gracias, Tamara. Es un regalo leer comentarios como este; como escritor uno siempre sueña con despertar en los lectores muchas emociones.

Sobre tu pregunta... Macarena y yo somos muy diferentes en mil cosas, pero las dos compartimos el barrio de la niñez y algunos de los sueños que le llevaron a Madrid buscando el trabajo que le hiciera feliz... aunque ella aún no se ha planteado lo importante que es para su vida.

Con Adriana comparto ese papel conciliador... ¡las dos odiamos las discusiones y los conflictos! Y la confianza que deposita en sus amigas.

Con Jimena me siento muy identificada en ese punto romántico con el que enfoca la vida y a las dos nos encantan los cuentos de fantasmas.

Hace varios años que se anunció la compra de la Saga Valeria para llevar a cabo una serie que contara la historia de este grupo de amigas. ¿En qué estado se encuentra el proyecto? ¿Algún día podremos ver a Lola y al resto en pantalla? Julia

¡Hola Julia! El proyecto sigue adelante, pero ha vivido, en estos cuatro años, algún que otro cambio. No podemos adelantar mucho, solo que vivimos con muchísima ilusión esta fase y que los trabajos audiovisuales suelen ser muy lentos. Pero si todo sale como se empieza a dibujar en el horizonte... va a ser muy emocionante.

Me encantan todos tus libros Elísabet, con sus historias de amor, de amistad... y me preguntaba si en algún momento te has planteado probar otro género. ¿Por qué te decantaste por la literatura romántica? María

Hola María. Creo que todos los autores nos sentimos tentados en algún momento a cambiar de género. A mí, por ejemplo, me encantaría probar con el drama o la novela de personajes pero por ahora siento que me viene enorme el proyecto. Me siento muy cómoda en la literatura romántica contemporánea porque veo en ella una ventana a través de la que contar todo lo que rodea la vida de una mujer hoy en día. Además, soy una romántica y sigo creyendo que el amor mueve el mundo.

Durante estos años nos has mostrado las historias de Valeria, Martina, Silvia, Sofía... y el resto de protagonistas y su círculo. ¿Cuál de todas es tu preferida? ¿Por qué? Silvia

Hola Silvia. Es complicado escoger una sola porque en todas sentí un vínculo especial con la protagonista o alguno de los personajes que la acompañan. Sin embargo, si tuviera que escoger diría que Silvia, Martina y Maggie. Silvia fue muy intenso... todo lo que rodeó su historia fue como un viaje de esos que se queda grabado en la piel. Con Martina viví un proceso precioso en el que me enamoré perdidamente de Pablo (creo que incluso más que ella) y quise muy cerca de mí a Amaia, con la que me sentí muy identificada. En el caso de Maggie, el proyecto fue especial desde el principio. La novela llevaba escrita bastantes años y el proceso de corrección superó la intensidad de los anteriores. Fue como vivir la historia varias veces en propia piel.

Me he leído casi todos tus libros, pero ninguno me ha cautivado como Valeria. Quizás fue porque se trató del primero, por el conjunto de todo el grupo de amigas... No sé si has valorado la opción de recuperar esta saga y seguir contando sus historias (bien desde el punto de vista de Valeria o de cada una de sus amigas). He de decir que Lola fue mi personaje favorito. Pilar

Hola Pilar. Para mí Valeria también fue muy especial. Fueron cuatro libros en los que me sentí parte de ellas y en los que fui parte de su grupo. Sin embargo, cuando terminé el cuarto libro supe que debía cerrar su puerta y dejar que vivieran el resto de su historia en la intimidad. Retomar de nuevo su historia, hacer un 'spin off' con alguno de sus personajes o reescribirlo desde el punto de vista de otro, tiene el peligro de estirarlo todo e incluso que pierda la esencia con la que fue escrito.

Quiero que sepas que todos tus libros me encantan, hace poco que empecé a leer habitualmente y es gracias a ti y otra escritora española. Para mi sois las mejores y os recomiendo a todo el mundo. Con Valeria me cautivaste, con Martina, con isla... podría hablar de todas. Estoy esperando para que el 3 de mayo pueda leer el siguiente. Sigue así. Ana

Muchísimas gracias, Ana. Para cualquier persona que se dedique a escribir es un regalo leer comentarios como el tuyo. Que hayas recuperado el hábito de la lectura gracias, en parte, a mis libros, es un sueño. Gracias por dejarnos formar parte de tu vida, por darles con tu lectura la posibilidad de revivir entre las páginas y por acompañarme en el camino. Ojalá la segunda parte de la bilogía 'Canciones y Recuerdos' te emocione.

En pocos días publicarás tu última novela. Me gustaría saber cómo es el proceso creativo y en qué te inspiras para conseguir unos libros tan entretenidos. ¿Cuándo empiezas a escribir? ¿Cuánto tardas? ¿Tienes algún rincón especial en el que llevar a cabo esta labor? Laura

Hola Laura. El proceso creativo es una especie de vaivén en el que nunca sabes cómo se desarrollarán las cosas. Casi podría decirte que cada uno es diferente al anterior. El proceso, desde que la idea aparece en la cabeza hasta que se entrega el texto definitivo para imprenta, suelen pasar de 12 a 18 meses. Por eso, en muchas ocasiones se solapa el trabajo de uno y otro proyecto; mientras terminas de corregir lo que está a punto de aparecer en librerías, comienzas las primeras aproximaciones al texto de lo siguiente. Suelo escribir en mi oficina, que comparto con el equipo 'Jacinta Evergreen', con el que he lanzado nuestra marca de camisetas, aunque al final, como la historia te persigue allá donde vas, escribo en cualquier parte. Y sobre la inspiración... ¡a veces la realidad supera a la ficción! Mis amigas son una fuente inagotable de anécdotas.

Hola Elísabet, he leído todo lo que escribes, me gusta tanto y me hace tan feliz hacerlo, ¿cuál es tu máxima inspiración? Por otro lado, coincidiste con la presentadora aragonesa Adriana Abenia en 'Pasapalabra', ¿cómo fue esa experiencia? Muchas gracias, no dejes de escribir. Serafín

Hola Serafín. ¡Mil gracias! Mi máxima aspiración es entretener, hacer que os olvidéis de la rutina durante un ratito. La inspiración suele venir, casi siempre, de las historias que me cuentan mis amigas. ¡Tienen vidas apasionantes! Sobre Adriana Abenia... ¿qué decirte? ¡Es divertidísima! Era mi segunda vez en 'Pasapalabra' y estaba muy nerviosa. Gracias a ella, el día de grabación se convirtió en una jornada muy cómoda y llena de anécdotas.

Con casi el último libro en las librerías, me preguntaba si ya estás pensando en la siguiente saga. ¿Cómo será? ¿Qué nos trasmitirás con ella? Beatriz

Hola Beatriz. Aún no puedo contar mucho. Estoy ahora mismo en el momento de construcción de personajes y estoy esbozando los primeros capítulos. Es pronto para saber detalles porque yo misma me dejo casi siempre a merced de lo que ellos quieran hacer. Esto de escribir puede ser muy loco. Puedo adelantar que se tratará de un libro de una única entrega.

Durante estos años siempre has escrito las novelas desde el punto de vista de ella, ¿has valorado la opción de escribir un libro con un protagonista varón? Si lo hicieras, ¿en quién te inspirarías? Ana María

Hola Ana María. En los últimos trabajos, desde la trilogía 'Mi Elección', me gusta introducir capítulos escritos desde el punto de vista de “ellos” porque creo que da a la historia otro punto de vista interesante, pero aún no me siento preparada para escribir en la piel de un hombre toda la novela. Quizá en un futuro. Por ahora, estoy muy cómoda con los personajes femeninos... quién sabe. Sería un reto interesante.

Todavía no me he comprado tus últimos libros, pero estoy deseando hacerlo. ¿Qué tienen de especial las historias de Macarena, Adriana y Jimena? Susana

Hola Susana. Creo que Macarena, Adriana y Jimena recuperan el espíritu 'Valeria'. Se trata de un grupo de amigas en las que creo que nos podemos sentir identificadas. Son dos novelas con bastante diálogo que hablan sobre los prejuicios que muchas veces arrastramos sobre nosotras mismas y el miedo a enfrentarnos a nuestros fantasmas. Creo que estas tres chicas pueden robaros alguna carcajada... conmigo lo consiguieron.

Hola, he visto que ya llevas vendidos más de un millón de libros en tu carrera, ¿cómo te sientes? ¿Cómo viviste el éxito del primer libro y que ahora tengas miles de seguidores? ¿Ha influido en tu forma de escribir o te genera más presión? Vanesa

Hola Vanesa. La verdad es que en el fondo se vive como si le estuviera pasando a otra persona. ¡Es increíble! Me cuesta creerlo. Cuando empecé, incluso soñaba que se me caían encima libros y libros por vender. Tenía mucho miedo. Cuando todo salió bien y 'Valeria' se sintió tan en casa con vosotras, la sensación era alucinante. Ahora, sigue siéndolo pero es verdad que el miedo se mantiene... ahora, lo que me asusta es no conseguir engancharos a mis historias, que las protagonistas os caigan mal, que no os riáis conmigo en algún momento... Ese miedo te mantiene alerta, pero tampoco podemos dejarnos a merced de él.