La oposición exigirá explicaciones a Santisteve por su viaje a Chile durante la crecida del Ebro

A un día de que se clausure el congreso del Cideu, en el que Zaragoza ha renovado su vicepresidencia, los grupos cuestionaron la extensión del viaje, que en el caso de Santisteve se prolongará durante diez días cuando el congreso del Cideu solo dura cuatro. El portavoz adjunto del PP, Pedro Navarro, fue el más crítico, al acusar al alcalde de "mentir" sobre el viaje y de "haber preferido irse de vacaciones con su familia mientras el Ebro se desbordaba".

Navarro, que defendió que Santisteve debería haber retrasado su vuelo por la crecida, indicó que cuando se informó a la junta de portavoces se "ocultó" que iba a desplazarse con su familia. También consideró que el gobierno "mintió" por decir que el alcalde viajó el viernes pasado a Chile, para después admitir que lo hizo 24 horas antes, a cuatro días de que se iniciara el foro, que se celebra entre el 16 y el 19 de abril.

El alcalde ya voló con su esposa y su hija el jueves 12 de abril "de madrugada", según el gobierno. Su familia, según las citadas fuentes, no le supone ningún coste ni al Ayuntamiento de Zaragoza ni al Cideu, dado que paga de su bolsillo todos sus gastos. Como recordó la oposición, en ese momento ya había previsiones oficiales que alertaban de la situación de emergencia en que se encontraba la ribera del Ebro.

"Ha decidido irse a este viaje familiar en lugar de acompañar a sus vecinos y a sus alcaldes", afirmó Navarro. El edil declaró que Santisteve no se comunicó con las juntas vecinales, como informó el gobierno, dado que la alcaldesa de Juslibol, del PP, no recibió ninguna llamada. "Ha mentido sobre cuándo se iba, sobre con quién se iba, sobre lo que hacía y sobre para qué se iba", criticó Navarro, que lamentó que no haya estado acompañado por una delegación empresarial. "No ha querido testigos", apuntó Navarro, que pedirá que el alcalde comparezca en junta de portavoces para detallar los pormenores del viaje.

El resto de los grupos también pedirán explicaciones.Tras conocer que en plena riada del Ebro había adelantado su viaje para pasar unos días de descanso con su familia, el PSOE reiteró sus críticas del martes y subrayó que "el alcalde no tiene claras sus prioridades". "Se fue cuando había un riesgo más grave del que finalmente se ha producido", dijo la edil socialista Lola Campos.

Campos recordó que además de no estar el alcalde, también faltaba el concejal de Urbanismo, Pablo Muñoz."Esta ciudad podría haber aguantado que se retrasara el viaje en una situación de crisis. Al PSOE le parece bien que el alcalde viaje, pero hay soluciones intermedias", dijo.

"Quiero creer que los días fuera del programa de actos se los ha pagado él", afirmó la portavoz de C’s, Sara Fernández. "Sabiendo que está en el punto de mira, no sé si lo que ha hecho es lo más acertado. Yo no lo haría", añadió Fernández, que anunció que su grupo "pedirá cuentas de todo lo que ha hecho".

Carmelo Asensio, de CHA, dijo que el viaje se podría haber retrasado y que "haberlo dedicado para sus vacaciones no es lo más oportuno"."Esto se podría haber evitado y más en una situación de crecida extraordinaria", afirmó Asensio, que calificó el viaje de "oportunidad perdida", por no haberlo aprovechado para hacer contactos empresariales. El gobierno de ZEC no quiso valorar ayer las críticas de la oposición.