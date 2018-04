PP y PSOE creen que Santisteve debería haber retrasado el viaje a Chile por la crecida

PP y PSOE criticaron ayer al alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve , por no haber retrasado su viaje al congreso del Centro Iberoamericano de Desarrollo Urbano (Cideu) , que se celebra en Santiago de Chile, ante las previsiones de crecida del Ebro . C’s y CHA exigieron a ZEC que ajuste más los viajes a los días de los actos que los motivan.

Antes de conocer que el regidor estaba con su esposa y su hija los días previos al congreso, el portavoz adjunto de los populares, Pedro Navarro, se preguntó por los motivos del adelanto del viaje, cuando el programa se abría el lunes. "El año pasado estuvo ocho semanas fuera. Queremos que aclare qué hizo el sábado y el domingo", afirmó.

A su juicio, el alcalde "debería haber modificado sus planes". "Cinco días antes se sabía que el pico de la riada llegaba el sábado a Zaragoza", señaló. "¿Qué ha tenido que hacer el alcalde estos días para no estar presente en una situación de especial gravedad?", afirmó Navarro, que solicitará toda la información de este viaje.

Lola Campos, del PSOE, fue dura. "El Cideu empieza hoy (por ayer). No hace falta llegar el primero. Desde el miércoles no se le ha visto. Se fue con el río a 1.200 metros cúbicos por segundo y eso es un riesgo", indicó. A su juicio, "con una amenaza sobre la ciudad, irse a hacer las Américas no solo fue una imprudencia, sino también una frivolidad".

Recordó además que Zaragoza era la única ciudad que opta a la vicepresidencia, así como el papel desempeñado estos días por los alcaldes de la ribera del Ebro, "que han estado al pie del cañón defendiendo a sus vecinos". "Podía haber retrasado el vuelo. Las arcas zaragozanas podrían soportar la penalización. Es menos soportable tener una crecida con la primera autoridad de la ciudad paseándose por América", criticó.

Para Sara Fernández, de C’s, el viaje está justificado, pero cuestionó que se fuera "varios días antes". "Hay que ajustar los viajes al motivo por una cuestión económica, independientemente de que haya riada o no", afirmó.

En la misma línea, Carmelo Asensio, de CHA, restó importancia a que Santisteve no estuviera presente durante la crecida. Eso sí, afirmó que "es conveniente apurar los actos institucionales al máximo posible" por una cuestión de costes. Lamentó que Santisteve no haya acudido a Chile con una delegación empresarial.