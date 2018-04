El IES Parque Goya se queda sin pupitres para el curso 2018-19

La educación lleva años siendo defendida a capa y espada en Parque Goya . La asociación de vecinos, en coordinación con las ampas de los centros educativos, ha intervenido en las cuestiones que han afectado tanto a los colegios de Infantil y Primaria como al instituto. Reivindicó la ampliación de aulas del colegio Agustina de Aragón cuando tenía sus clases saturadas, y protestó “cuando la administración educativa retrasó las diferentes fases de construcción repetidamente aplazadas del colegio Catalina de Aragón ”, recuerda el colectivo vecinal. “Vimos que se hacía corto respecto al ritmo de desarrollo del barrio, porque la natalidad no deja de aumentar”, comenta Jesús Trasobares, portavoz de la asociación.

Un único instituto en Parque Goya también era insuficiente para absorber la demanda de plazas, y el colectivo vecinal apostó por la construcción de un segundo centro, pero sus peticiones “han sido desoídas”, lamentan sus integrantes tras haber mantenido reuniones durante dos legislaturas diferentes con los responsables de Educación del Gobierno de Aragón. La implantación de Bachillerato en el instituto fue otra de las necesidades demandadas por los residentes en Parque Goya desde 2013, y tras manifestarse en la plaza de la Poesía a favor de la continuación de la enseñanza consiguieron su objetivo.

“Lo que siempre exigimos al Gobierno de Aragón es que la oferta de plazas públicas en los IES sea suficiente, que permita la escolarización en los barrios de residencia y que garantice la continuidad de los programas seguidos en los centros de Primaria”, matiza la AVV Parque Goya. Los vecinos quieren hacer ver que la demanda de escolarización existente en los tres centros de Primaria del barrio “está muy por encima de la capacidad del instituto”, y que “el edificio actual que da cobijo a nuestro centro no es de chicle”.

Los alumnos matriculados en el curso 2016-2017 fueron 800, la máxima capacidad del centro, por tanto fue entonces cuando “llegó el momento de abordar las obras de ampliación del instituto actual, una alternativa ante la negativa de construir otro centro”, explica Trasobares. El compromiso pactado con Educación fue el de habilitar 12 aulas nuevas que deberían estar terminadas en septiembre de 2018, necesarias para albergar en primero de ESO a los alumnos procedentes de los colegios Catalina de Aragón y Agustina de Aragón.

Ante la falta de información, los afectados solicitaron una reunión con los responsables de Educación, que tuvo lugar el pasado 27 de marzo. “Nos confirmaron la demora de más de un año en la ampliación del centro, no habiéndose licitado la obra, tan solo el proyecto”, señalan desde la asociación vecinal. De este modo, para el próximo curso en Parque Goya se ven abocados a buscar alternativas para escolarizar a más de 160 alumnos que deberán cursar primero de ESO.

“Como ya no queda ni un pupitre libre, la única solución que se nos propone es recurrir a la colocación de módulos prefabricados en el patio del instituto”, cuenta Trasobares, una medida que hipotecará parte del recreo, que no podrá usarse mientras se realizan las obras de ampliación, y que prevén que afectará al funcionamiento de la vida escolar. “No hay otra alternativa, pero tampoco hay un proyecto cerrado de los barracones”, indica el portavoz de la AVV. Los vecinos dicen estar preocupados porque para habilitarlos “hace falta un mínimo de obra, llevar tendido eléctrico… y de momento no sabemos nada, aunque al menos el compromiso existe”.

“Estos hechos nos han generado decepción y contrariedad, pues en Parque Goya llueve ya sobre mojado”, dicen los afectados. El colectivo vecinal y las ampas de los centros exigen a la DGA que la obra de ampliación de las 12 aulas esté terminada para el 1 de septiembre del 2019, fecha de inicio del siguiente curso escolar, “y que se nos informe puntualmente de la ejecución y evolución de las obras hasta su terminación”. Las asociaciones lamentan que se estén dando pasos hacia delante en barrios como Parque Venecia, Arcosur y Valdespartera en materia educativa y que en Parque Goya “no se cumpla con los compromisos. El actual departamento de Educación no ha hecho aquí los deberes”.