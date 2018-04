El acabose festivo zaragozano

Los días 15, 16 y 17 de junio están marcados en rojo en el calendario desde hace semanas. Entonces se celebrará por todo lo alto -aunque el programa aún es una incógnita- el décimo aniversario de la apertura de la Expo de Ranillas. Se prevén actos institucionales de postín y también, para el pueblo llano, teatro, música y animación en las riberas, que recuperarán el espíritu de la gran verbena del agua. Pero no será esta la única celebración destacable el tercer fin de semana de junio, porque una sorprendente alineación de planetas provocará una suerte de apocalipsis festiva a orillas del Ebro.

El décimo aniversario de la Expo coincidirá con el comienzo de la Semana Cultural de la Magdalena y, probablemente, con el mercado medieval de las tres culturas. Además, los recreacionistas acostumbran a conmemorar el 15 de junio la batalla de las Eras (con las tropas del general Lefebvre de vuelta a los Sitios 210 años después) y esta fue también una de las fechas que barajó la Federación de Asociaciones de Barrios para recuperar la pospuesta Cincomarzada que, finalmente, parece que se celebrará el 27 de mayo.

De momento, lo que es seguro es que los fuegos artificiales volverán a verse sobre edificios emblemáticos de Ranillas como la Torre del Agua o el pabellón de España para conmemorar la Expo de Fluvi, cuyo estreno -recuerden- se vio en su día frustrado por otra riada y hubo que recurrir al plan B para la ceremonia inaugural, sin los pingüinos suicidas del Iceberg, que eran uno de los atractivos de la apertura de la exposición internacional hace diez años.

También es inamovible el comienzo de la Semana Cultural de la Magdalena, que los vecinos ya han comenzado a trabajar en asambleas organizativas abiertas. Las actividades irán del día 15 al 24 y volverán a tener su fiesta central la mágica noche del 23 con la hoguera de San Juan en el parque Bruil. De momento, ya se ha convocado el concurso para elegir el diseño del cartel y se han comenzado a tramitar los primeros permisos para poder lleva a cabo actividades en la calle.

Por su parte, pícaros y juglares acostumbran a tomar la plaza del Pilar también a mediados de junio, pero el mercado medieval -según explican fuentes municipales- no tiene una fecha fija por lo que es probable que pudiera adelantarse al fin de semana anterior, el del 9 y 10 de junio. Su organización dependerá un año más de Zaragoza y Eventos, que no tardará en desvelar cuándo empieza a colgar banderolas y a colocar pacas de paja por el puente de Piedra. El año pasado –aseguran- más de 220.000 personas pasaron por la feria en la que acostumbran a participar una docena de compañías teatrales con sus acróbatas, malabaristas y farsas protagonizadas por caballeros andantes y en rima consonante. Lo que no habrá serán aves rapaces porque ya se sabe que desde hace un par de años se han prohibido los espectáculos con animales en la ciudad.

Por otro lado, y sin necesidad de esperar a junio, los amantes de la historia de la ciudad ya tienen preparada la caballería, la munición y las provisiones para una trascendental batalla con ecos napoleónicos de fondo. Tras la polémica municipal sobre la conveniencia o no de celebrar este tipo de citas, el Consistorio anunció hace semanas que los días 27, 28 y 29 de abril volverá a poner en marcha el llamado mercado de los Sitios de Zaragoza. Será en el entorno del parque del Tío Jorge -se espera que ya haya bajado el nivel freático del río-, donde se celebrarán desfiles y salvas de honor, si bien también habrá una recreación histórica en el foso del palacio de la Aljafería.