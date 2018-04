Adiós a los socavones de la avenida de Madrid

Las intensas lluvias registradas en Zaragoza la pasada semana han provocado la aparición de varios socavones de diversa índole sobre la calzada de uno de los carriles centrales de la avenida de Madrid, en el barrio de Las Delicias.

Para evitar accidentes en ese tramo, a la altura de la plaza de la Ciudadanía, efectivos de la Policía Local de Zaragoza cortaron este lunes por la tarde parte del carril central, donde según fuentes municipales este miércoles comenzarán las labores de asfaltado para tapar los agujeros provocados en el firme.

Varios vecinos de Las Delicias se mostraban este lunes "sorprendidos" por la dimensión de estos agujeros, que han obligado a no pocos conductores de la zona a maniobrar bruscamente en un intento por no hundir el neumático en los baches. "Pero esto, lo taparan, ¿no? Que vamos a acabar si no como en Monrepós", le preguntaba con sorna una vecina a uno de los policías municipales que estaban regulando el tráfico en la avenida.