Las goteras obligan a cerrar las cocinas del IES Miralbueno

En dicho centro, en el cual se ofertan, además de enseñanzas de ESO y Bachillerato, los grados medios en Cocina y Gastronomía, y Servicios de Restaurante y bar y dos grados superiores en Dirección de servicios de restauración y cocina, hay más de 400 estudiantes matriculados.

Mediante la publicación de un vídeo y varias fotos facilitadas a HERALDO, protagonizado por Ayoub Allà y Alejandro Tello, representantes del primer curso del grado medio de Cocina y Gastronomía, han querido dar a conocer esta situación que tachan de “vergonzosa”. “Estamos en unas instalaciones que tienen 50 años, y las cocinas cuentan con más de tres décadas. Los techos están completamente destrozados y estos días lo hemos sufrido todavía más”, indica Tello.

Por este motivo, el pasado miércoles se vieron obligados a cerrar la cocina y cancelar el servicio que dan, cada semana, a compañeros y profesores del centro. “Lo de las goteras no es de ahora, lo que pasa que estos días ha sido mucha cantidad de agua y no hemos podido compatibilizarlo”, añade el joven, quien asegura que se trata de una situación “indignante”. “Llevamos años con las reivindicaciones, esto no es nuevo, y no se puede seguir permitiendo”, concluye.

Como explica Tello, se trata de una situación que nos les pilla de sorpresa, ya que hace justamente un año, el pasado 7 de abril de 2017, los dos restaurantes del IES Miralbueno se veían obligados a cerrar sus puertas por la presencia de roedores en sus instalaciones. Por aquel entonces los estudiantes iniciaban una serie de movilizaciones que dieron sus frutos, pero, en su opinión, no los suficientes.

“Queremos unas instalaciones dignas para continuar nuestra formación, no es justo que haya tantas diferencias respecto a otros centros aragoneses de cocina”, critica Allá, haciendo referencia a los centros de hostelería de Huesca y Teruel. “El miércoles la mesa de pase –donde permanecen los platos nada más salir de la cocina y hasta que la llevan al comedor- estaba totalmente encharcada, y también había goteras en el comedor”, recuerda el estudiante. Motivo por el que se vieron obligados a interrumpir el servicio.

“Estamos en un edificio desfasado y que no cuenta con los mínimos necesarios para llevar a cabo nuestra actividad. El año pasado nos colocaron unos fogones nuevos y ni siquiera funcionan bien, algo que ralentiza nuestros servicio”, critica Allá.

“Ni siquiera podemos cambiarnos todos juntos porque no cabemos en los vestuarios, son unas condiciones realmente indignantes”, añade el representante. Algo que, advierte, afecta a todos los estudiantes de la instalación, incluidos los de otros grados, por lo que anuncian “una serie de movilizaciones que haremos extensivas al resto de estudiantes del centro”.

Por su parte, desde la dirección del centro han confirmado a HERALDO que apoyan las reivindicaciones del alumnado sobre la necesidad de una mejora de las infraestructuras, algo que se viene solicitando hace años.

Fuentes del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón aseguran que el pasado curso se destinaron 58.000 euros extra para mejorar las instalaciones del IES Miralbueno, y que este año contarán con una partida de 20.000, que se suma al presupuesto anual del que disponen para realizar las labores de mantenimiento.