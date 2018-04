Pilar Pérez: "Se deben hacer políticas de estado contra la despoblación"

No sé si muchos alcaldes pueden presumir de llevar en el cargo tanto tiempo como usted: desde 1999.

Es una satisfacción personal porque soy vecina del pueblo, nacida aquí, así que es un respaldo total y absoluto. Después de tantas legislaturas, siempre con mayoría absoluta, se refuerza el trabajo que estamos haciendo y quiere decir que algo estamos haciendo bien.

¿Hay alguna fórmula secreta?

No… Cuando empezamos había hasta cuatro candidaturas y ahora solo se presenta el PP y con gente de fuera. Ningún otro partido lo hace con vecinos de la localidad.

¿Piensa repetir el año que viene?

Sí, porque no me canso. Al principio igual era más duro cuando hay cosas que no se entienden porque siempre se hace todo con mucho cariño. Pero en general es muy gratificante, quería ser alcaldesa desde niña.

La pérdida de población va a transformar Torrellas en concejo abierto…

Sí, hemos perdido mucha población pero destaca el dato de que tenemos más de treinta personas menores de 18 años. Cuando yo empecé bajaban en el autobús escolar a Tarazona solo dos niños y ahora lo hacen casi veinte, y eso te da muchas ganas de seguir.

¿Qué se puede hacer para intentar frenar este problema?

Creo que no depende de una única institución, se deben hacer políticas de Estado contra la despoblación y nuevas políticas fiscales: tiene que ser más barato vivir en un pueblo que en la ciudad. No puede ser que pague lo mismo una peluquería de Torrellas que una peluquería del paseo de la Independencia. Hace muchos años que se apostó por la centralización en las grandes ciudades, lo que supuso el abandono de los pueblos, y es muy complicado cambiar la mentalidad del urbanita.

Esta despoblación acarrea como consecuencia el abandono de las viviendas, ofreciendo una imagen poco atractiva, pero están luchando activamente contra esto.

El punto de inflexión fue una campaña de recuperación de viviendas deshabitadas que lanzamos en HERALDO gracias a la cual el Ayuntamiento se convirtió en agente inmobiliario hace más de quince años. ¡Tenía en mi casa las llaves de medio pueblo! Creo que vendimos ocho casas a familias jóvenes. En los últimos años hemos recuperado fachadas y puertas con pintura mural de diferentes artistas. Lo de las puertas ha tenido muchísimo éxito y hemos tenido que editar hasta un pequeño mapa porque la gente viene preguntando para verlas.

Su momento más duro al frente del Ayuntamiento fue el derrumbe del balcón de la casa consistorial, accidente en el que fallecieron tres personas durante las fiestas patronales. ¿El tiempo ha curado estas heridas?

Creo que en el pueblo se ha superado, sin dejar de ser un momento duro. Para mí siempre estará ahí.

¿Y en positivo? ¿De qué se siente más orgullosa?

De haber recuperado los restos de los siete torrellanos asesinados en la Guerra Civil. También del buen ambiente que se respira en el pueblo. Veníamos de una época de enfrentamiento político, con tensión entre las propias familias. Esta situación se ha relajado y tenemos una paz social.

¿Alguna espina clavada?

Sin duda la restauración del antiguo hospital. Hemos sido incapaces de acabarla en todos estos años, espero que 2019 sea el año definitivo.

¿Cuál es el uso que le quieren dar a este espacio?

Al principio pensamos en una Casa del Artista, pero por problemas arquitectónicos hubo que descartarlo. Ahora no está claro, igual hostal rural o algo así. Y como otro proyecto de futuro, el parque columbario que vamos a hacer en la entrada al pueblo desde Los Fayos y que mejorará un poco el entorno. En el cementerio no había espacio para las cenizas y el diseño adjudicado es muy bonito.

Los últimos problemas que ha habido con el abastecimiento del agua en la comarca no han afectado demasiado al pueblo, pero quieren mejorar la situación, ¿de qué forma?

Vamos a poner una descalcificadora en el depósito porque tenemos mucha cal en el agua y eso acarrea muchos problemas para los electrodomésticos e incluso para la piel. Está pendiente una depuradora para no verter directamente al río Queiles.

En el pueblo existe una gran vida cultural, siempre apostando por las culturas presentes en su historia. ¿Es importante no perder de vista el origen?

Empezamos hace mucho tiempo con la feria Caravana de Culturas, hicimos el Centro de Interpretación Musulmana… para poner en valor el patrimonio y fomentar la convivencia intercultural. Dedicamos mucha inversión a los planes culturales, en detrimento muchas veces de obras, pero creo que está dando resultado.

El Centro de Formación La Nave también es una buena forma de dar a conocer el municipio.

Sin duda. En sus 17 años de experiencia nos da mucha visibilidad. En Semana Santa por ejemplo hubo más de un centenar de chavales en este centro de formación de asociaciones y casa de colonias.