La oposición carga contra “el matonismo” y “las amenazas” de ZEC

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Zaragoza han respondido este lunes con duras críticas al gobierno de ZEC, que les acaba de enviar una carta en la que les amenaza con pasarles la factura de las posibles indemnizaciones que se derivaran de su plante en los patronatos municipales. Ante lo que han considerado “una amenaza directa” y un ejemplo del “matonismo” y “autoritarismo” del alcalde, Pedro Santisteve, los responsables de PP, PSOE y C’s se han reunido de urgencia para exigir al gobierno municipal que rectifique y abra un proceso de diálogo.

El conflicto obedece a la decisión del alcalde de expulsar a parte de los concejales de la oposición de las sociedades municipales con el objetivo de hacerse con el control de los consejos de a administración. Ante este golpe de mano, la oposición decidió no asistir a las reuniones de los patronatos, que no se pueden celebrar ahora por falta de cuórum. El bloqueo ha motivado que el gobierno de ZEC haya acabado enviando a los representantes de PP, PSOE y C's en los patronatos una carta en la que se les advierte de que, si hay daños a terceros por su actitud, deberán responder con su bolsillo (CHA dimitió de sus cargos, por lo que no ha recibido la misiva).

Para el PP, se trata de “una amenaza directa”. “Lamentamos que, pese a estar pidiendo diálogo desde el golpe de Estado del 9 de febrero, en lugar de tener la mano nos amenaza. ZEC no tiene ninguna intención de volver a la situación previa y recuperar la normalidad democrática en el Ayuntamiento”, ha dicho Pedro Navarro, del PP, que señaló que el gobierno “no tiene ningún argumento jurídico” para ir contra la oposición.