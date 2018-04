Un zaragozano recupera la moto que le robaron gracias a las redes sociales

El pasado viernes 6 de abril, Javier aparcó su moto -una Honda CRM 125- donde siempre, en la calle Castillo, muy cerca del Palacio de la Aljafería. El zaragozano, fotógrafo de profesión, acude a menudo a las Cortes de Aragón por motivos de trabajo. Sin embargo, cuando terminó su jornada y salió a por su moto, descubrió que ya no estaba.

"Fui mirando por ahí porque pensé que alguien podía haberla movido, llamé a la Policía Local para ver si la habían retirado y nada", cuenta Cebollada. Tampoco dio resultado la búsqueda que él y un amigo emprendieron por la zona para localizarla, así que denunció su desaparición ante la Policía Nacional.

También escribió mensajes de WhatsApp a sus grupos y amigos para comentarles lo sucedido, aunque sin demasiadas esperanzas: "Esa misma noche ya me puse a mirar motos para comprarme otra. Me la esperaba a trozos o quemada", comenta en tono de broma.

Sin embargo, una amiga le sugirió publicar un mensaje en el grupo de Facebook 'Moteros Zaragoza', un espacio en el que los aficionados intercambian noticias y eventos y piden ayuda en caso de haber sufrido un robo. Y así lo hizo, y el mensaje dio resultado. "Un día después, la Policía Nacional me llamó y me dijo que alguien la había localizado. Me metí en Facebook y vi el mensaje de una chica llamada Raquel que me dijo: 'He encontrado tu moto, llámame'".

Su Honda estaba en un garaje, a tan solo 20 metros de donde la había aparcado. Y aunque estaba aparentemente bien, le habían cortado los cables para hacerle un puente. Al parecer, un conocido de la aficionada motera le había comentado que le costaba aparcar en su garaje porque alguien había dejado allí una moto. Al escuchar la historia, Raquel se puso en contacto con Javier para contarle la buena noticia.

"Es una moto vieja, la tengo desde hace 21 años, no sé ni lo que vale, pero me hace un buen papel", asegura su propietario, que a comienzos de semana ya podía volver a circular con ella: "El lunes la llevé al taller y me la arreglaron en media hora".

"Yo, que no soy muy activo en redes sociales, he descubierto que tienen un poder alucinante", confiesa Cebollada, que cree que "encontrarla fue un cúmulo de casualidades".

Su historia recuerda a la de la Ángela Algora, una joven seguidora del Real Zargoza que perdió su bufanda tras el encuentro con la SD Huesca y decidió pedir ayuda a través de Twitter para recuperarla. El propio David Villa, exjugador del Real Zaragoza, compartió su mensaje, aunque por el momento ella no ha tenido tanta suerte como Javier.