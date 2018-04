Ríos desbordados y un muro caído por la lluvia en Cinco Villas

Los ríos Arbas a la altura de Ejea de los Caballeros, desbordados; parte del muro del castillo de Luesia, derrumbado; árboles caídos en Luna y averías eléctricas en localidades como El Frago, Biel y Fuencalderas. Estas fueron las principales consecuencias de las precipitaciones de la jornada de este miércoles en las Cinco Villas. Además, en la localidad de Tauste, este miércoles por la tarde se empezaron a desalojar algunas explotaciones ganaderas próximas al cauce.

"Ejea y Luesia han sido las más afectadas pero esta noche –la del miércoles a jueves– lo peor estará en Tauste con la confluencias de los Arbas y el río Riguel". Así lo afirmó este miércoles Ezequiel Marco, el consejero delegado de la Comarca, quien explicó que esta situación no se vivía desde el año 2007. "La riada de 2013 no afectó tanto", añadió. Desde primera hora de la mañana, ya estaban alertados de que el caudal de los ríos de la comarca iba a aumentar. La imagen más visible de ello estaba en la zona de confluencia de los ríos Arba de Luesia y Arba de Biel, en la localidad de Ejea de los Caballeros, donde se pasó de los 0,90 centímetros de caudal a los más de 6 metros que se registraron por la tarde, según datos de la CHE. Esto provocó desbordamientos en varios puntos, como en el acceso a Rivas, por Bañera, y el acceso al polígono industrial de Valdeferrín desde la nueva variante que se está construyendo. Según explicó Marco, el parque Central y el parque de Bañera de la capital de la Comarca se cerraron al público, ya que estaban totalmente inundados, y se pidió a los vecinos que no se acercaran a los cauces de los ríos.

Las lluvias también dejaron su huella en la localidad de Luesia. Allí, por la tarde, se derrumbó parte del castillo por donde se accede a la iglesia, como consecuencia de los 130 litros caídos en las últimas horas. Concretamente, se trata de unos sillares que pertenecen al recinto fortificado medieval. Aunque no hubo daños personales, sí que eran numerosos los materiales, en concreto se cayeron 20 metros de pared que generaron numerosos escombros y sepultaron las escaleras del templo.