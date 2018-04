Los manteros se concentrarán este sábado contra la "persecución" de la Policía Local

El presidente de AISA, Idrissa Gueye, ha indicado en rueda de prensa que el colectivo se siente "perseguido" por los agentes y ha cifrado en quince los casos de "malas prácticas" policiales, siempre según su versión. Estas han sido recogidas en un dosier que trasladaron recientemente al Consistorio. Fuentes municipales apuntan que "el área de Personal está estudiando el documento para delimitar las actuaciones y las posibles responsabilidades derivadas de ellas".

En la actualidad hay "alrededor de 200" personas que se dedican a la venta ambulante sin licencia en la capital aragonesa, repartidas entre el centro de la ciudad y el rastro. Gueye ha asegurado que "en los últimos meses, sobre todo durante las Fiestas del Pilar y en navidades", han tenido lugar episodios de "persecución policial que han llegado, incluso, hasta el domicilio de un compañero".

El portavoz ha enumerado distintos casos recientes que han derivado en dos "expulsiones" del país y en un "ingreso en un centro de internamiento". También ha aludido a un incidente ocurrido "el pasado 10 de marzo" frente a una tienda en el número 4 del paseo de la Independencia y que, según su relato, se salvó "con la detención de un compañero por el simple hecho de ser negro" tras "acudir también la Policía Nacional".

Niegan que haya mafias organizadas

Gueye ha desligado la actividad de sus compatriotas senegaleses de la de cualquier banda criminal organizada: "No hay mafias detrás de nuestro trabajo, no nos tragamos ese cuento de las mafias" porque conocemos a nuestros vecinos. No tragamos las mentiras de políticos y charlatanes. Los manteros no son delincuentes, sólo buscan sobrevivir".