Hacer la compra con un billete falso puede llevar a una zaragozana 2 años a prisión

La Audiencia de Zaragoza sentó este jueves en el banquillo de los acusados a Mónica H. C. y a David R. C., para los que la Fiscalía pide penas de dos y cuatro años de cárcel –respectivamente– como presuntos responsables de un delito de falsificación de moneda. La Policía Nacional detuvo a ambos a comienzos del año pasado al sospechar que podían estar introduciendo billetes de curso no legal en establecimientos comerciales de la capital aragonesa. De hecho, la mujer fue arrestada tras intentar pagar la compra que había hecho en un hipermercado con la réplica de un billete de 50 euros. Al joven se lo detuvo días después, cuando la anterior lo identificó como la persona que le había pasado el dinero ilegal.

Los acusados ofrecieron al tribunal explicaciones completamente dispares. Así, mientras Mónica H. C. aseguró que se limitó a usar los billetes con los que David R. C. le había pagado una deuda, este último mantuvo que se ha visto arrastrado a "este marrón" por intentar ayudarla. "Ni le di ningún billete ni tengo nada que ver con este asunto. Me vi presionado a declarar a favor de Mónica porque es amiga de mi padre y me dijo que estuviera tranquilo, que no me iba a pasar nada", declaró el encausado.

La mujer negó la versión del joven e insistió en que el dinero que le intervinieron se lo había entregado este. Preguntada por qué tenía en su poder un bolígrafo de los que se utilizan para detectar billetes falsos, explicó que temía ser engañada: "Lo compré el día anterior a que me pagara, porque había escuchado en las noticias que había billetes de 50 euros falsos en Zaragoza".