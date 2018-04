Los padres dan el visto bueno a los tres colegios del sur, pero piden el remate final de las obras

No obstante, algunas familias reiteraron ayer a HERALDO su inquietud e incredulidad hasta que el lunes puedan comprobar por sí mismos cómo quedan finalmente todos y cada uno de los rincones. De hecho, varios progenitores de Valdespartera 3 mostraron su intención de acudir con normalidad a primera hora de la mañana y llevar a su hijo de vuelta a casa si consideran que el lugar no está en condiciones.

"A falta de que se acondicione el entorno y se limpie, no hemos visto nada que nos haya llamado la atención negativamente", resumió Raúl Chueca, presidente de la asociación de vecinos Arqueros de Arcosur tras recorrer el nuevo recinto a primera hora de la tarde. Más lagunas encontraron en Valdespartera 3 y Parque Venecia, pero el mensaje final fue de tranquilidad. "Es evidente que van muy justos de tiempo, pero vemos viable que el lunes nuestros hijos puedan disfrutar de un cole con garantías", dijo María Lalaguna, presidenta de la ampa Valdespartera 3. Una percepción que también comparten los colectivos de Parque Venecia y que así transmitieron en una carta remitida a todos los padres.

Las agrupaciones de padres y vecinales estuvieron acompañadas en esta ‘inspección’ por la directora provincial de Educación de Zaragoza y parte de los equipos directivos de los establecimientos.

Las tres escuelas comparten algunas carencias. Es el caso de las cocinas propias, que no se han terminado de instalar. Además, de momento tampoco funcionará un servicio de comida preparada ‘in situ’ y tendrán que conformarse con un cáterin de línea caliente, en el que el menú llega preparado cada día.

Un ‘punto negro’ para algunos padres del Valdespartera 3 es el descampado situado detrás del edificio de infantil, donde se está acopiando material para levantar el edificio de primaria. "Es una zona donde no hay acceso a los escolares y no supone ningún peligro", aclaró la presidenta del Ampa. Mientras, otros afectados siguen preguntándose a qué responden las prisas de la Administración. "No estamos diciendo que no se pueden dar clases en estas aulas, pero sí que Educación ha incumplido una vez más y nos está entregando un colegio incompleto. Se está intentando poner una medalla que no se merece", opinó Adolfo Muñoz, padre de un niño de 5 años de Valdespartera 3.

Las obras pendientes, al detalle

VALDESPARTERA 3

Sala multiusos. Es el espacio que lleva más retraso y ayer no se pudo acceder. Educación asegura que estará disponible en la primera semana o a lo largo de los primeros días del trimestre.

Recreo. Faltan detalles y ayer se colocaban las placas del techo y las luminarias de un pasillo perimetral que lo rodea. Tiene que llegar el mobiliario para los juegos.

Cocina. Está listo el comedor, pero no la cocina propia.

240. Es el traslado más numeroso con 240 niños de 3 y 4 años: cuatro aulas de 1º de infantil y seis de 2º de infantil.

Vallas de separación. Hay una valla cimentada, de 2,5 metros de altura, que separa el equipamiento de infantil del solar de las obras del edificio de primaria. El proyecto contempla otra barrera paralela que debe ser opaca.

PARQUE VENECIA

Seis aulas que no se van a utilizar. Educación ya anunció que no se terminarían. Están aisladas mediante tabique.

Sala de profesores. Hasta que esté la definitiva se va a utilizar un aula. Lo que queda del edificio de infantil se concluirá en un mes.

Separación entre infantil y los trabajos en primaria. La valla se está colocando.

Patio. Faltan los juegos.

Cocina. Se está instalando.

Porche entrada. Para el lunes.

100. Un centenar de niños de 1º de infantil de 3 años estrenarán el próximo lunes el colegio. La mitad tienen excursión.

ARCOSUR

