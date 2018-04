Isabel Iguacel: "Hacer ciencia con humor permite acercarla a más gente"

¿Se puede bromear con la ciencia?

Sí, pero da miedo porque temes ser imprecisa. Se puede hacer ciencia con humor y creo que se aprende mucho más así. A veces pecamos de usar muchos tecnicismos y la gente no lo entiende.

No es fácil transmitir el lenguaje científico sin perder el rigor.

Intento explicarlo de forma más llana. En vez de decir vías catabólicas digo vías de destrucción; o azúcar y no glucosa. Porque puedes acceder a mucha más gente, al final si muy pocos te entienden no merece la pena. Es una forma de acercar la ciencia a la gente.

Porque no todo es hacer reír…

Claro y también que la gente se dé cuenta de que no solo son los hombres los que están en la ciencia. Las mujeres somos exactamente iguales, podemos hacer reír, podemos investigar y podemos juntar las dos cosas.

¿De qué trata el monólogo con el que participarás en Famelab?

Es sobre la influencia de las redes sociales de apoyo en la salud de nuestros hijos.

Dicho así parece un tema muy serio.

Sí, aunque intento contarlo de una forma más amena y cercana, pero yo creo que hago menos bromas que el resto de mis compañeros.

¿Qué le inspira para hacer un monólogo? ¿Cómo surge?

En mi caso, voy cogiendo ideas. Yo tengo un defecto y es que me gusta improvisar. Ahora me han dicho que tengo que escribir todo lo que voy a decir, pero a mí me gusta decirlo con mis palabras. Si te lo sabes de memoria y pierdes una palabra a veces no puedes seguir. Además si te preparas mucho sale menos natural.

¿Ensaya delante del espejo o es un topicazo?

Yo aprovecho para decir el texto en la ducha, porque siempre voy justa de tiempo. Sobre todo me tengo que sentir a gusto con lo que digo. Tengo que estar cómoda a la hora de expresarme y ver también si los gestos acompañan. A mis padres, pareja y amigas les he taladrado la cabeza con los monólogos (risas).

¿Hay un humor aragonés?

Creo que los aragoneses somos muy llanos y nobles y echados para delante. Nuestras peculiaridades de Zaragoza, Huesca y Teruel se tienen que notar, como el cierzo. No diría que hay un humor típico, pero sí un estereotipo de aragonés, de gente echada para delante. No nos da tanto miedo de hacer el ridículo como a otros.

¿Le gusta centrarse en algún tema en particular?

Como he estudiado tres carreras (ADE, Enfermería y Psicología) y actualmente Medicina me gusta incorporar todo. Creo que deberíamos cooperar más entre las diferentes áreas. A mí me gusta centrarme en los factores psicosociales, ambientales, estilos de vida y cómo afectan a la salud.

En la Universidad de Zaragoza existe el grupo Risarchers, digamos que es parecido a un club de la comedia científico ¿no?

Exacto. Con ellos he aprendido técnicas para hablar en público, porque a todo el mundo nos cuesta. Yo pienso que el miedo escénico es una falta de práctica. En España no hacemos muchos trabajos en público y la primera vez que me fui de Erasmus a Suecia me llamó mucho la atención que había mucha gente que exponía trabajos. Realmente en mi carrera habíamos hecho solo uno o dos. Tenemos que aprender a exponer lo que hacemos y a venderlo.

¿La sociedad se interesaría por la ciencia si se explicara de otra forma?

Sí, porque muchas veces no la vendemos bien, no hacemos un buen márquetin de nuestras investigaciones. Además, cuando hacemos experimentos o estudios en los que participa la gente no saben ni para lo que es ni el resultado. Creo que no lo transmitimos bien.