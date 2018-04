Llegar al destino con las pilas cargadas

A simple vista ya se aprecia que no es un autobús de los de toda la vida, pero una vez dentro, el viaje transcurre igual de cómodo o más. El primer bus 100% eléctrico se estrenó este jueves en las calles de Zaragoza de manera oficial. Después de una semana haciendo la ruta de la línea 38 con bidones de carga, por fin acogió a pasajeros. Lo hará durante las dos próximas semanas, y aunque luego se despedirá, otros llegarán para reforzar la flota de Avanza, la concesionaria del servicio.

"Lo había visto estos días sin gente, y por eso al ver que venía pensaba que no iba a parar", señaló Pepa Marco, vecina de Las Delicias, tras coger por primera vez el nuevo bus propulsado con baterías. "Todas las pruebas las hacen en la 38, que es una línea que me encanta, pero este parece cómodo y no hace ruido", reconoció.

De momento, los ensayos se están desarrollando sin mayores inconvenientes. "Funciona muy bien, no ha dado ningún problema", explicó Manuel Martín, el conductor de un vehículo de la marca BYD (modelo K9 UB) que tiene una longitud de 12 metros y que es propulsado con una batería de 324 kilovatios-hora. "Esta semana hemos circulado todo el día y al llegar a cocheras tenía más del 30% de carga", comentó el chófer.