El rector de la UZ defiende la transparencia de los métodos de evaluación en la pública

El rector de la Universidad de Zaragoza , José Antonio Mayoral, ha asegurado que tanto su institución, como "la mayor parte, por no decir toda la universidad pública" es "muy transparente" en cuanto a los métodos de evaluación de cualquier título o materia que se quiera cursar en ella.

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios de comunicación, antes de firmar el acuerdo de colaboración para el proyecto 'Zaragoza 2018. Conmemoración Aniversarios de la Ciudad', tras ser preguntado por las presuntas irregularidades en el máster de la Universidad Rey Juan Carlos que cursó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

Mayoral ha detallado que la UZ ofrece todos los métodos de evaluación, procedimientos y guías académicas de todas las asignaturas en la web de la institución, "accesibles a todos los ciudadanos".

Además, ha esgrimido que en la universidad pública "los títulos están muy controlados" y en la UZ se posee reserva documental digital de los trabajos fin de master, tesis doctorales y trabajos fin de grado de los últimos años "y tenemos capacidad para presentarlos".

Por eso, ha comentado, "no entiendo cómo estos papeles no están encima de la mesa porque nosotros los tendríamos ya", para expresar su preocupación porque lo ocurrido pueda perjudicar a la universidad pública. Ha añadido que "mezclar aspectos políticos con aspectos puramente de formación, sin duda nos hace daño".

A su entender, el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, "actuó muy bien cuando abrió una información reservada" porque "cuando hay alguna duda tenemos que hacer eso" y aportar "toda la documentación que tenemos en nuestra mano" y, "si hay indicios de delito no administrativo que no corresponde juzgarlos, llevarlo a la Fiscalía".

En este caso, ha continuado José Antonio Mayoral, a consecuencia de abrir una información reservada "ha salido un posible delito de falsedad documental y se ha trasladado a la Fiscalía, que es lo que tenemos que hacer" por lo que se está actuando "bien".

Matriculación

El rector se ha pronunciado también sobre las fechas de matriculación y ha explicado que "si en un título quedan plazas, como en un grado, y en diciembre llega un estudiante dentro del periodo de matrícula, lo vamos a matricular", igual que si esto ocurre en el segundo periodo de matrícula, en febrero.

"Esto lo hacemos todos", siempre que se cumplan las condiciones y "haya plazas", ha esgrimido, para abundar que "no es tan escandaloso, no hay que darle importancia" porque "no es anormal" y se hace "hasta que se han completado las plazas".

Finalmente, Mayoral ha manifestado que en la universidad pública "y lo aseguro en la nuestra, todos los títulos tienen condiciones de garantía de calidad, procedimientos de evaluación que son públicos" y quien lo desee puede acceder a la web para saber "cómo se evalúa cada uno de ellos".