Retrasos y aglomeraciones en la cuarta jornada de huelga del tranvía

La cuarta jornada de huelga del tranvía de Zaragoza ha arrancado este martes por la mañana con retrasos de aproximadamente diez minutos, que por el momento ya han dejado a usuarios sin poder entrar debido a las aglomeraciones. Ejemplo de ello han sido algunas paradas donde los viajeros no han podido entrar a los convoyes, pues las puertas no cerraban debido a la gran cantidad de gente que viajaba a primera hora.