Centenario de la reforma y ampliación de La Misericordia

La inminente llegada de un nuevo gestor centra hoy la actualidad en La Misericordia, pero, hace justamente 100 años, las informaciones iban dedicadas a la profunda remodelación a la que estaba siendo sometida la plaza. El estado ruinoso de las instalaciones, el nuevo Reglamento de la Policía de Espectáculos -establecía condiciones muy precisas en este tipo de eventos- y el aforo, insuficiente para sostener los duelos entre Herrerín y Ballesteros, obligaron a acometer esta obra.

El proyecto -pensado por los arquitectos Miguel Ángel Navarro y Manuel Martínez de Ubago- fue aprobado en octubre de 1916, aunque los trabajos no comenzaron hasta finales de ese mismo año y se prolongaron más allá de los seis meses previstos. La neutralidad de España en la Primera Guerra Mundial no evitó que se diesen importantes dificultades para realizar presupuestos ajustados. De hecho, Navarro y Martínez de Ubago habían adelantado que, teniendo en cuenta que el precio de las materias primas variaba día a día, la solución mínima no podía bajar de las 330.000 pesetas.

“El material sustancial de la ampliación de la plaza fue el hormigón armado. La elección debió estar condicionada por la coyuntura económica internacional derivada de la Gran Guerra, pero también por las ventajas constructivas, tales como su resistencia, el grado ignífugo o la escasa necesidad de mantenimiento”, recoge el archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza, donde se reconoce que el “carácter antiestético de la construcción llevó a forrar todo el exterior con ladrillo rojo a cara vista, exceptuando la interrupción de los pilares de la calle de Pignatelli, que debía dejar libre el paso para los peatones y el tranvía”.