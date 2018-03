Las barbacoas no permitidas hacen saltar las alarmas de incendios en Valdespartera

El pasado 5 de marzo, coincidiendo con la celebración de la Cincomarzada, una decena de personas se reunieron en el terreno de los pinares y procedieron al encendido de las brasas. Desde la asociación de vecinos Los Montes de Valdespartera difundieron de inmediato la práctica irresponsable en sus redes sociales, e informaron tanto a la Policía Local como al Ayuntamiento de Zaragoza.

Policía y bomberos confirmaron en las redes que la realización de una barbacoa en ese entorno no estaba permitida, pero insistieron en que “Twitter no es el medio correcto para dar avisos” de estas características y que si se vuelven a encontrar con situaciones similares “hay que contactar con el 092 para informar de este tipo de incidencias”.

Adolfo Lahoz, presidente del colectivo vecinal, cuenta que “la alerta la dio un vecino” y que el grupo de personas estuvo en los pinares gran parte de la jornada, pero “tras publicarlo desmontaron la barbacoa”. Lahoz lamenta que se trata de una práctica habitual y que esa barbacoa se instaló “cuando estaba la UTE del tranvía”, por eso como asociación vecinal “una de las cosas que le pedimos al Ayuntamiento es que proceda a su demolición, porque no tiene ningún sentido, es una barbacoa que no se puede utilizar”.

Los pinares son un punto de reunión de vecinos que pasean a sus perros o familias con niños, “pero tenemos que tener conciencia de que es una zona en la que hay que ser especialmente cuidadoso y respetar que es un espacio no permitido para la realización de barbacoas”. Tal y como se puede consultar en la página web del Gobierno de Aragón, “el uso del fuego en terrenos al aire libre mediante combustibles sólidos que generen residuos en forma de brasas o cenizas, fuera de los lugares en los que se autorice”, está prohibido.

S. Andía y C. Cánovas, que residen en Valdespartera, no entienden “en qué cabeza cabe encender unas brasas en una zona de pinar” y aseguran que “hay ramas que rozan la barbacoa, por lo que existe un peligro real”. Además, ponen de manifiesto que ellos mismos han “llamado la atención a más de un grupo en el último año” y que “esta no ha sido la primera vez ni será la última” mientras no se retire la barbacoa.

Lahoz también recuerda que el centro vecinal está próximo y que “hay que protegerlo”. Se trata de un espacio muy activo en el que programan continuamente actividades y desarrollan nuevos proyectos, como la instalación de un huerto vecinal en la que están trabajando actualmente. “Si el centro funciona bien no es gracias a la ayuda del Ayuntamiento”, recalca el presidente, quien recuerda que son los propios vecinos los que cubren los servicios “que desde el Consistorio no dan”.

El centro comunitario sirve de punto de encuentro para los barrios del sur mientras se espera a la puesta en marcha del centro cívico de Rosales del Canal, por lo que desde la asociación Los Montes insisten en que “vamos a seguir detrás de esta reivindicación para solicitar una implicación del Ayuntamiento, ya que pensamos que nosotros, como entidades vecinales, podemos ser complementarias, pero no sustitutivas a la hora de prestar unos servicios que deberían ser municipales”.

A la reivindicación de potenciar y cuidar el centro vecinal se ha vuelto a sumar en los últimos días la de mejorar la calidad del servicio de transporte público, que se ha visto afectado por la huelga del tranvía. “No puede ser que cada vez que hay una huelga se produzcan estas largas colas en horas punta”, reclama Lahoz. Los vecinos dicen estar “cansados de que los barrios periféricos nos quedemos incomunicados cuando esto sucede”, tanto los del sur como Parque Goya, y reiteran que “a día de hoy no tenemos otra salida que no sea el tranvía”.