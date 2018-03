El hombre que destrozó su casa en Magallón asegura que si lo dejan libre no atacará a su ex

Wieslaw K. T., de 42 años, suplicó ayer al tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial que lo ponga en libertad provisional hasta que se celebre el juicio contra él por amenazar a su mujer, Edyta T., de la que está en trámites de divorcio, y por destrozar a martillazos la vivienda familiar de Magallón. Entre sollozos y en su turno de palabra, el investigado se dirigió a los magistrados para decirles que él nunca quiso hacer daño a su pareja, pero que el día de los hechos se puso "muy nervioso" y que fue ella quien le roció con un spray de defensa personal, lo que le alteró aún más. «Si no quiere seguir viviendo conmigo me marcharé a la Pineda y ella que haga su vida», manifestó.

Su abogado, Marco Antonio Navarro, señaló al tribunal que su cliente está dispuesto a aceptar cualquier medida cautelar, como la colocación de una pulsera de seguridad, la prohibición de acercarse al pueblo, el pago de una fianza y el compromiso de someterse a tratamiento psiquiátrico para la depresión que, según dijo ayer, padece desde hace años. Precisamente achacó sus actos de aquel día a que no tomara medicación.

Sin embargo, ni la fiscal ni la acusación particular, a cargo de Amparo Romero Pascual, estuvieron de acuerdo con su propuesta ya que, a su juicio, la agresividad que desplegó aquel día fue muy alta y si no agredió a Edyta T. fue "porque no pudo", ya que ella logró salir corriendo de la vivienda al rociarle con el spray de pimienta.