Miles de personas llenan la plaza del Pilar de Zaragoza en defensa de las pensiones

Los asistentes se han sumado después a la concentración convocada una hora después, a las 11.30, en la cercana fuente de Goya, donde ha leído un manifiesto la Coordinadora para la defensa de un sistema público de pensiones.

Durante la manifestación que ha recorrido las calles más céntricas de la ciudad se han coreado diferentes consignas: 'por unas pensiones dignas', 'más pensiones y menos ladrones', 'el 0,25 es una mierda' o 'Rajoy, ladrón, nos robas la pensión'.

Concentraciones en toda España

Últimamente no hay quien los frene, y este sábado pensionistas y jubilados 'guerreros' de toda España, como algunos de ellos se hacen llamar, han vuelto a concentrarse para reivindicar una subida real -y no "un engaño" como el 0,25%- y evitar que el nivel de vida de los pensionistas siga estando 25 puntos por debajo de la media europea.

En Zaragoza, los sindicatos UGT y CC. OO., así como la Plataforma por la defensa de un sistema público de pensiones, habían convocado distintas concentraciones para reclamar la revalorización de las pensiones conforme a la evolución del IPC y el sostenimiento del modelo.

José Luis Cabello, portavoz de una de las plataformas convocantes, alerta de que el "horizonte es muy negro", y esa es una de las razones que les ha llevado a tomar las calles en defensa del sistema público de pensiones. "Ahora se ha abierto la caja del pensionista y es el nicho de negocio que están buscando para que los bancos vuelvan a ganar dinero. La propia señora Lagarde lo dijo públicamente: 'los pensionistas viven demasiado bien y esto es un gasto para los países'. Los gobiernos lo único que hacen es aplicar los mandatos y órdenes que reciben, pero en su discurso asustan a la gente, que con razón se ha cabreado", afirma este ciudadano.

Según indica, en los últimos años el colectivo ha perdido más de siete puntos de poder adquisitivo, y "si además te acompañan las manifestaciones de los que nos gobiernan diciendo que se hagan planes de pensiones privados, la gente se asusta", manifiesta.

"Hay dinero para los bancos, para comprar armamento, para tanques y submarinos que ni flotan, para partidos y sindicados, pero para las pensiones no hay. A las familias les está afectando bastante porque más del 55% de pensiones de viudedad, orfandad y no contributivas están condenando a la gente a la pobreza. Estamos hablando de la subida del 0,25, pero este no es el único ataque que están recibiendo nuestros pensionistas", añade.