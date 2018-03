"Elegí el vértigo sabiendo que es una condición sin la cual no hay arte"

Es valenciana pero dice tener "un pedacito de hogar" en Aragón. Fue el añorado Rafa Angulo quien en su día publicó la canción ‘Perhaps’ en su página de Facebook, y allí la escuchó la cineasta Paula Ortiz, que se quedó prendada y encargó a Helena Goch poner música a uno de sus anuncios de moda. "Rafa Angulo cambió mi vida, como la de todos los que le rodeaban, y por eso siento también esta bella tierra como mi casa", dice la cantante, que esta noche (desde las 21.00 y con Capitán Sunrise precediendo) desgranará en La Lata de Bombillas, en Zaragoza, las cuidadísimas canciones de su último disco, ‘La rama dorada’.

Empezó como actriz, pero pronto se dio cuenta de que su vocación pasaba por los pentagramas. "Echando la vista atrás, creo que la interpretación fue el paso previo y necesario para llegar a la música –explica–. De alguna manera, con 18 años sabía que el arte era mi camino, no sabía en cuál de sus formas, pero me encantaba el cine, así que decidí estudiar interpretación. Después, cuando descubrí que podía cantar y que además tenía oído, sentí que era ‘el momento’ de mi vida: se me abrió un camino nuevo que no había imaginado", cuenta Goch acerca de su vocación musical. "Nunca me he arrepentido, pero el vértigo es una condición ‘sine qua non’ del arte, y yo elegí el vértigo. Ahora sé que encontré la música para quedarme con ella", resume.

En la última hornada de sus canciones hay referencias a Cortázar, Virgilio y James George Frazer –entre otros–, pero Goch prefiere bajar el balón al suelo y asegura que no hace falta ser un intelectual para disfrutar de su música. "Qué va, en absoluto. De hecho, a mi juicio, la inocencia es la mejor virtud para disfrutar tanto de la música como de la vida: la falta de prejuicios, la no racionalización, la pureza de espíritu, y a veces todo esto anda reñido con la intelectualidad", opina. "Yo intento leer y aprender mucho, claro, soy muy inquieta, pero sobre me interesa mirar y escucharlo todo como si no hubiera visto u oído nada así antes", añade la artista, que debutó musicalmente en 2015 con ‘Little tiny blue men’, un disco alabado por la crítica y enteramente en inglés.