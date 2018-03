Arcelor mantiene la acusación contra los 13 implicados en la estafa de 10 millones

"No se podría haber producido esta estafa de no ser por las personas que la han llevado a cabo ", ha dicho este viernes Fernando Zamora, abogado de la empresa Arcelor Mittal, refiriéndose a los 13 empleados y proveedores de la siderúrgica acusados de un fraude de 10,5 millones de euros en la planta de Zaragoza. Tras una semana de juicio, el letrado ha aprovechado su informe final para mantener los cargos contra todos ellos y solicitar su condena por delitos de estafa agravada y pertenencia a grupo criminal.

Tanto Arcelor Mittal como la Fiscalía han reiterado su petición de penas de entre nueve meses y seis años de prisión, en función del distinto grado de responsabilidad de cada uno de los encausados en la comisión del supuesto fraude. Las acusaciones han recordado también al tribunal que el engaño se produjo entre los años 2012 y 2015 y consistió, fundamentalmente, en camuflar toneladas de tierra entre la chatarra que entraba en la empresa para su venta.

Según el ministerio público y la propia empresa, los clasificadores José Luis O. P., Francisco Javier B. M. y Juan Carlos A. P. hacían la vista gorda al seleccionar el material y aplicaban descuentos por estériles inferior al que correspondía; los palistas y gruístas David V., Alberto P., Julián H. V., Germán G. M., capitaneados por José Miguel P. R., tapaban rápidamente los áridos con sus máquinas echando material encima. Previamente a esta acción, el transportista Félix M. recogía la chatarra de las empresas de Salvador C. C., José María G. C. y José C. D. quienes, siempre según la versión de las acusaciones, le entregaban sobres con dinero para que se los diera a los anteriores. De esta manera, en esos tres años camuflaron 29.000 toneladas de arena.

Fernando Zamora ha expuesto que, a pesar de que en términos relativos esta cantidad supone el 1,8% sobre los dos millones de toneladas que adquirió la acería en ese periodo, los acusados perjudicaron a la empresa y hubo un descenso en la producción. "Desde septiembre de 2015 (cuando se destapó la estafa) el incremento real del proceso productivo es espectacular. Se recuperaron niveles de 2011", ha dicho.

Por su parte, las defensas han insistido en que no hay pruebas contra sus clientes y que, salvo algunos que admitieron haber aceptado "propinas" por colar camiones para no hacerles esperar en la fila para descargar la mercancía –"lo que no perjudicó a la empresa", han advertido– el resto no es cierto. Han cuestionado la investigación policial y han recordado que los imputados dijeron haber sido "presionados" por los agentes y que sus testimonios son "calcados" hasta con "puntos y comas", afirmación que para la fiscal es "inaceptable" y "difamatoria".

El abogado Enrique Trebolle, defensor del empresario Salvador C. C., ha argumentado que el caso estaba secreto cuando declararon y no tuvieron oportunidad de contradecir sus manifestaciones. Ha incidido en que no hay pruebas "objetivas" y que, en su opinión, "primero buscaron a los culpables y luego las pruebas". Ha enumerado que no se hicieron análisis de la mercancía descargada (cuando ya estaban bajo vigilancia), que no han entregado las fotos que hacían cuando entraban los camiones; no han aportado a los autos las grabaciones de las cámaras de seguridad y Arcelor no ha presentado los registros de las coladas para demostrar el perjuicio.

Al igual que otras defensas de otros acusados, como Juan Monclús, Cristina Ruiz-Galbe, Javier Notivoli, Francisco Ferrer o José Luis Melguizo, han pedido la absolución y, en algunos casos, alternativamente una pena mínima.