ZEC dice que regulará el uso de patinetes eléctricos 15 meses después de prohibirlos la DGT

Así lo han indicado fuentes de Zaragoza en Común (ZEC), quienes precisan que hasta que se abra la posibilidad de modificar la ordenanza de movilidad urbana impera el reglamento general de circulación y la instrucción de la DGT 16/V-124, donde se recogen dos características que limitan el uso de estos dispositivos a carriles bicis y zonas verdes puesto que no se asimilan a la figura del peatón ni se pueden catalogar como vehículos a motor.

Aunque no precisan plazos, fuentes del consistorio han avanzado que el Ayuntamiento se planta regularlo para "clarificar por dónde deben circular los usuarios del patinete eléctrico", si bien seguramente se mantenga este criterio de circular por carriles bici y zonas verdes cuando se traslade a una ordenanza municipal.

"Las aceras y la calzada quedan excluidas en ambas definiciones que recoge la instrucción de la DGT en alusión a estos vehículos de movilidad personal; por tanto, la consecuencia lógica es que circulen por carriles bici y vías ciclables. Ahora bien, la realidad a veces va por encima de la norma y por eso se deja cierto margen a los Ayuntamientos para que adapten eso", explican fuentes del Ayuntamiento, que aunque no precisan plazos, aseguran que "lo que habrá que hacer en algún momento, cuando se abra la posibilidad de hacerlo, es regularlo".

A este respecto, las mismas fuentes añaden que la Ordenanza de Parques y Jardines permite la circulación de bicicletas por 'zonas verdes' -dentro de las cuales se enmarcan también determinados espacios de la ciudad, como la plaza del Pilar-, y aplicando esta norma al caso del patinete eléctrico, que ni es considerado vehículo a motor ni se asemeja a la figura del peatón, "cabe también la posibilidad de que puedan circular por ahí".

En cuanto al uso de patinetes eléctricos también el reglamento general de circulación se ha quedado "desfasado", y las mismas fuentes aseguran que lleva "atascado un borrador en Madrid desde 2015", lo que genera incertidumbre a este respecto y un limbo legal que hasta el momento no ha sido cubierto ni por la Ley de Tráfico ni por ordenanzas municipales.

"Aquí de momento no está siendo un problema como en otras ciudades porque no ha llegado todavía ese 'boom' que ha habido en Barcelona o Salou llenando paseos marítimos. En Zaragoza se empiezan a ver, pero no hay ese agobio", concluyen las mismas fuentes.