Los usuarios de la línea 28 denuncian nueve averías en menos de un año

La línea 28 de los autobuses urbanos de Zaragoza es desde su creación una de las que más conflictos genera, tanto por sus elevadas frecuencias como por el estado de su flota. Actualmente conecta el Coso, a la altura del Teatro Principal, con la carretera de Peñaflor, un trayecto que cumple con la petición que los usuarios trasladaron al Ayuntamiento de Zaragoza hace ya cuatro años para llegar hasta el centro de la ciudad y estar más próximos al tranvía.

Ahora, el estado en el que se encuentran los autobuses es el principal foco de problemas. En menos de un año “se han estropeado al menos nueve veces que hayamos contado, pero seguro que ha habido alguna más de la que no nos hemos enterado”, cuenta Mª Cruz Salvador, trabajadora del barrio de Montañana, por el que circula el 28. Varios usuarios de la línea condicen en que “se destinan aquí los peores vehículos, son tartanas sin calefacción ni aire acondicionado que en años anteriores han sufrido hasta incendios”, y no entienden cómo los conductores “se pueden subir a los autobuses en estas condiciones sin protestar”.

Cuando los usuarios les preguntan por la causa de las averías “no dan respuestas, tratan de cubrir de cara al público los problemas, pero llega a un punto que no es normal, no es lógico que un autobús se quede sin batería, eso solo significa que no recibe un buen mantenimiento”, apunta Salvador. La trabajadora de Montañana añade que, en conversaciones con conductores de los autobuses 28, manifiestan que todos los vehículos presentan el mismo estado deficitario porque “en una misma línea tienen que ir autobuses de características similares para que unos no se adelanten y otros se atasquen, porque si no se producirían más irregularidades”, pero para los usuarios esa no es solución.